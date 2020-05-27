ترامب يقول «تويتر» يخنق حرية التعبير كلياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن موقع تويتر، يتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، و”يخنق حرية التعبير كليا”، وذلك بعد ساعات من وسم منصة التواصل الاجتماعي إلى ترامب اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات “المضلّلة “.

كتب ترامب على موقع تويتر عبر منصته، في تغريدة جديدة، إن “تويتر يتدخل الآن بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020”.

وأضاف ترامب، “إنهم يقولون إن تصريحي بشأن التصويت عبر البريد، والذي سيقود إلى فساد وتزوير كبيرين، غير صحيح، وذلك بناء على تحقق من الوقائع تقوم به أمازون وواشنطن بوست”.

وتابع أن “تويتر يخنق كليا حرية التعبير، وأنا كرئيس لن أسمح بذلك”.

حيث أراد الموقع تحذير رواده من احتمال تضليلهم بالقول إن التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على “تزوير” في أشارة إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق الثلاثاء بعبارة “تحققوا من الوقائع”.

وكان الرئيس الأميركي نشر تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه “سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية”.