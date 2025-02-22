«ترامب» يقيل رئيس «هيئة الأركان» و«وزارة الدفاع» تعتزم تسريح 5400 موظف

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة “تروث سوشيال”: “أود أن أشكر الجنرال تشارلز (سي كيو) براون، على خدمته لبلدنا لأكثر من 40 عامًا، بما في ذلك كرئيس هيئة الأركان المشتركة الحالي، إنه رجل نبيل وقائد متميز، وأتمنى له ولأسرته مستقبلًا رائعًا”.

وأضاف: “شرفني أن أعلن أنني أرشح الفريق أول دان (رازين) كين، من القوات الجوية ليكون رئيس هيئة الأركان المشتركة القادم، الجنرال كين طيار ماهر، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، و”مقاتل” يتمتع بخبرة كبيرة بين الوكالات والعمليات الخاصة”.

وأضاف: “خلال فترتي الأولى، كان كين، عنصرا حاسما في القضاء التام على “داعش”، تم ذلك في وقت قياسي، في غضون أسابيع، وقال العديد من (العباقرة العسكريين) إن هزيمة “داعش” ستستغرق سنوات، بينما قال الجنرال “كين” إنه يمكن القيام بذلك بسرعة، وحقق ذلك”.

وأوضح أنه “على الرغم من كفاءته العالية واحترامه للخدمة في هيئة الأركان المشتركة خلال الإدارة السابقة، تم تجاهل الجنرال كين، من قبل (جو بايدن النائم)، جنبا إلى جنب مع الوزير بيت هيغسيث، سيعيد الجنرال كين، وجيشنا السلام من خلال القوة، ويضعون أميركا أولا، ويعيدون بناء جيشنا”.

وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، “إنها ستلغي 5400 وظيفة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية”.

وبحسب رويترز، قال أحد كبار المسؤولين دارين سيلنيك، إن “البنتاغون” سوف ينفذ تجميد التوظيف وقد يقلص في نهاية المطاف قوته العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 950 ألف موظف بنسبة تتراوح بين 5% و8%”.

يأتي ذلك “في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون، إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب، فضلًا عن إعطاء الأولوية لبرامج الطائرات بدون طيار والغواصات والتركيز على الصين”.

وبحسب شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، قد “تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة”.