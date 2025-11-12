ترامب يكسر البروتوكول ويقدّم العطر لـ«الشرع وزوجته»!

في لقاء غير تقليدي في المكتب البيضاوي، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية عطرية للرئيس السوري أحمد الشرع، وامتدت لمسة العطر لتشمل وزراء الوفد السوري، في لحظة خرج فيها ترامب عن البروتوكولات الرسمية المعتادة.

وخلال التبادل الودي، سأل ترامب الشرع بعد روح الدعابة عن عدد زوجاته ليتمكن من تقديم العطر لكل واحدة منهن، ما أثار ضحكات خفيفة في أجواء اللقاء. العطر الذي أهداه ترامب يحمل اسم Trump Victory 45-47، ويأتي بنسختين للرجال والنساء بسعر 250 دولارًا.

من جانبه، رد الرئيس السوري بهدايا رمزية تمثل عبق الحضارة السورية، منها نسخ من أول أبجدية معروفة في التاريخ، وأقدم نوتة موسيقية تم اكتشافها في المخطوطات القديمة، وأول تعرفة جمركية في التاريخ، مؤكداً أن هذه الهدايا تعكس إنجازات الإنسان السوري عبر العصور وتعيد تذكير العالم بأهمية التراث السوري بعيداً عن الصراعات.

الرئيس السوري الشرع يتحدث عن ماضيه مع القاعدة ويؤكد عدم قتله أبرياء خلال مقابلة مع واشنطن بوست

تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن ماضيه كقائد سابق في تنظيم القاعدة والخاضع لعقوبات أميركية، مؤكدًا أنه لم يتسبب أبداً في مقتل أي شخص بريء.

وأوضح الشرع خلال المقابلة التي جرت في واشنطن، والتي جاءت في إطار زيارة وصفها بـ”التاريخية”، أن القتال ليس أمرًا مخجلاً إذا خُوض لأهداف نبيلة، لا سيما للدفاع عن أرضه والشعب الذي يعاني الظلم، مشددًا على ضرورة امتلاك مقاتل خلفية أخلاقية قوية قبل الدخول في أي صراع.

كما أشار إلى أن السياسات الغربية والأميركية ساهمت في إشعال العديد من الحروب غير المفيدة، وأن هناك اليوم توافقًا بين السوريين وبعض الأميركيين على أن تلك السياسات كانت خاطئة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من زيارته لواشنطن هو بناء علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة، وتحديد المصالح المشتركة في المجالات الأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن استقرار سوريا مرتبط بالاقتصاد والتنمية، وأن رفع العقوبات يعد شرطًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وبدء إعادة الإعمار.

وتطرق الشرع إلى مواجهات سوريا مع تنظيم داعش، موضحًا أن الحرب ضد التنظيم استمرت لعشر سنوات دون تنسيق مع أي قوى غربية، وأن سوريا اليوم قادرة على تحمل مسؤولية حماية أراضيها، مشددًا على أن دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن القوات الحكومية تحت إشراف الدولة والقوات الأميركية سيكون الحل الأمثل لمنع عودة داعش.

وزير الخارجية السوري يبدأ أول زيارة رسمية لبريطانيا منذ عقود

انطلق وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، اليوم في أول زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وفق ما أعلن الوزير عبر منصة X.

وأكد الشيباني أن الزيارة تعكس طموحات الشعب السوري وتطلعه إلى بناء دولة قوية تضمن مستقبلًا آمنًا وكريمًا لأبنائها والأجيال القادمة، مشيرًا إلى الأهمية الرمزية والعملية لهذه الخطوة ضمن مسار فتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى لندن منذ عقود، في مؤشر على التحول الدبلوماسي الذي تشهده سوريا في ظل الرئاسة الجديدة.