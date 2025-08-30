ترامب يكسر صمت الغياب ويكشف حقيقة شائعات موته!

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيديو اليوم السبت، وهو يصافح المواطنين أثناء توجهه للعب الغولف، ليكذب الإشاعات التي انتشرت حول “موته” أو أنه في حالة صحية خطرة.

وجاء هذا الظهور العلني بعد تداول وسم “ترامب ميت” على منصات التواصل الاجتماعي، إثر غيابه عن الإعلام لفترة غير معتادة، وهو ما أثار تكهنات واسعة حول حالته الصحية.

وكان موقع “أكسيوس” قد نقل في وقت سابق عن مسؤول أمريكي أن ترامب بصحة جيدة ويعتزم الذهاب للعب الغولف بعد ساعة من ذلك التقرير.

وتعليقًا على هذا، أكد نائب الرئيس الأمريكي استعدادهم لتولي رئاسة البلاد في حال حدوث مكروه للرئيس ترامب، في ظل التكهنات التي أثيرت حول غيابه المفاجئ.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب لم يظهر أمام الكاميرات منذ اجتماع الثلاثاء الماضي مع فريقه الإداري في البيت الأبيض، كما كان من المقرر أن يغيب عن أي ظهور رسمي في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد العمال.