ترامب يكشف سر «صفاء ذهنه» اليومي!

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية يومًا حافلًا بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن روتينه الغذائي الذي يحافظ به على حدة ذهنه، ووقّع قانونًا جديدًا يتيح إعادة الحليب كامل الدسم للمدارس، بينما تصاعدت التوترات حول إجراءات الهجرة.

الحليب سر صفاء ذهن ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن المشروب الذي يعتمد عليه يوميًا للحفاظ على تركيزه وصفاء ذهنه، مشيرًا إلى أن الحليب يمثل عنصرًا أساسيًا في روتينه الغذائي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “شرب الحليب يحسن القدرات المعرفية… لقد خضت الكثير من الاختبارات وتفوقت في كل واحدة منها لأنني أشرب الحليب بانتظام”.

وشهد المؤتمر حضور مجموعة من الأطفال لتسليط الضوء على أهمية الحليب للنمو والتطور، حيث منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الأطفال ميدالية تقدير عقب تقديمه عرضًا حول مراحل إنتاج الحليب.

المدارس الأمريكية تعود لتقديم الحليب كامل الدسم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا يسمح بإعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، بعد قيود فرضت في عهد الرئيس باراك أوباما على الخيارات الأعلى دهونًا.

وخلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، حضر المشرعون ومزارعو الألبان وأطفالهم، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “سواء كنت ديمقراطيًا أو جمهوريًا، فإن الحليب كامل الدسم شيء رائع”.

ويأتي القانون بعد صدور الإرشادات الغذائية للفترة 2025–2030، التي تشجع استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم كجزء من نظام غذائي صحي، خلافًا للتوصيات السابقة التي كانت تفضل الخيارات قليلة أو منزوعة الدسم لمن هم فوق سنتين.

وسيبدأ تطبيق التغيير في المدارس اعتبارًا من الخريف المقبل، مع توفير مجموعة أوسع من خيارات الحليب تشمل كامل الدسم، والخالي من اللاكتوز، بالإضافة إلى بدائل غير ألبانية مطابقة للمعايير.

إطلاق النار على مهاجر فنزويلي في مينيابوليس

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ضابطًا في إدارة الهجرة والجمارك (ICE) أطلق النار على مهاجر غير شرعي من فنزويلا في مدينة مينيابوليس، بعدما حاول الضابط احتجازه وهاجمه شخصان بمجرفة أثناء محاولته الفرار.

وأصيب المهاجر بطلق ناري في قدمه، فيما أصيب أحد المهاجمين في ساقه. وتم احتجاز جميع المتورطين ونقل الضابط والمهاجر إلى المستشفى.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضباط الفدراليين واصفًا إطلاق النار بأنه دفاع عن النفس، بينما طالبت النائبة إلهان عمر بمحاكمة الضابط وإنهاء العمليات، مشيرة إلى أن المهاجر كان تحت المراقبة القانونية.

من جهته، أعلن الحاكم تيم والتز استعداد نشر الحرس الوطني، وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا موازياً للتحقيق الفيدرالي، في وقت تشهد المدينة أكثر من ألف فعالية احتجاجية مخططة.

وتصاعدت التوترات في مينيابوليس منذ مقتل رينيه نيكول غود، حيث أصبح التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين محور جدل قانوني وأمني، مما يعكس التحديات المستمرة أمام السلطات الفدرالية والمحلية.