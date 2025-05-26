ترامب يكشف عن انفراجة قريبة بالمفاوضات النووية مع إيران

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إلى وجود تقدم ملحوظ في المفاوضات النووية مع إيران، مع احتمال صدور إعلان مهم خلال “اليومين المقبلين”، وتأتي تصريحاته في وقت تستمر فيه جولات المفاوضات بين الولايات المتحدة وطهران في العاصمة الإيطالية روما.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد مغادرته نادي الغولف في شمال نيوجيرسي، قال ترامب: “أجرينا محادثات جيدة جدًا مع إيرا، لا أعرف إن كنت سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد”، وأضاف أن الولايات المتحدة أحرزت “تقدمًا حقيقيًا وجادًا” خلال جولة المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد.

واختتم ترامب تصريحاته بالقول: “دعونا نرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نحصل على بعض الأخبار الجيدة على جبهة إيران”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن طهران تدرس المقترحات التي قدمها وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي خلال الجولة الخامسة من المفاوضات النووية مع واشنطن، بهدف إزالة العقبات والتقدم نحو اتفاق. لكنه أكد رفض إيران تعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتاً لإبرام اتفاق مؤقت.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من برنامج إيران النووي، وأن طهران لا تسعى لاستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية. وأضاف بقائي أن طهران تسعى بجدية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، لكنها لن تضحي بمبادئها في المفاوضات.

واتهمت إيران إسرائيل بمحاولة “تخريب المفاوضات” عبر نشر “شائعات مزيفة” حول سير المحادثات، فيما أبدت استعدادها للتفاوض مع الأطراف الأوروبية.

وكان الوسيط العُماني الذي يتولى التنسيق بين الطرفين قد وصف، الجمعة الماضية، التقدم المحرز في الجولة الخامسة من المحادثات بأنه “جزئي ولكنه غير حاسم”، ويجري المفاوضون بحث كيفية كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران.

يمثل الولايات المتحدة في المفاوضات المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، مايكل أنتون، وتتم المحادثات في السفارة العُمانية في روما، وسط ترقب دولي لما يمكن أن تسفر عنه هذه الجولة التي تسعى لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

بزشكيان: سنجد طريقاً للنجاة حتى في حال رفض واشنطن التفاوض

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده ستصمد وتجد طريقة للنجاة حتى في حال لم تُجرَ محادثات مع الولايات المتحدة أو فُرضت عليها عقوبات جديدة، في ظل التوترات المستمرة بشأن برنامج إيران النووي.

وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: “إيران ستصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع الولايات المتحدة وفُرضت عليها عقوبات جديدة”، مضيفاً: “ليس الأمر وكأننا سنموت جوعاً إذا رفضوا التفاوض معنا أو فرضوا علينا عقوبات، سنجد طريقة للنجاة”.

طهران تحذّر من رد ساحق.. قائد عسكري إيراني: “سندمر أصل التهديد في لحظة”

وجّه قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، تحذيراً شديد اللهجة لأي جهة قد تفكر في استهداف إيران، مؤكداً أن “مصدر وأصل التهديد سيُدمران بالكامل في جزء من الوقت”، في إشارة ضمنية إلى إسرائيل وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وقال حيدري، في تصريحات نقلتها وكالة “مهر” الإيرانية، إن “أيدي قواتنا على الزناد، وعيوننا مفتوحة نراقب التهديدات، وآذاننا مصغية لأوامر قائد الثورة الإسلامية”، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف: “يجب أن ترتاح أمتنا النبيلة في سلام تام وراحة بال، وليعلم العدو أنه إذا تم تنفيذ أي تهديد، فسوف يُرد عليه بشكل ساحق وسريع”. وأكد أن “القوات المسلحة الإيرانية، وخاصة القوات البرية، تمتلك الجاهزية الكاملة للرد على أي تهديد، مهما كان مستواه أو مصدره”.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن “إسرائيل إذا ارتكبت أي حماقة فستتلقى بالتأكيد رداً مدمراً وحاسماً”.

كما شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، على أن “إيران سترد بقوة واقتدار على أي اعتداء يستهدفها”.