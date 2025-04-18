«ترامب» يكشف موعد توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن اتفاقية المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا سيتم توقيعها رسميًا الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الصفقة “باتت جاهزة” للتنفيذ”.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين أن كييف “لن تكون في وضع يسمح لها بالتراجع”، مذكرًا بتصريحات سابقة له قال فيها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “سيواجه مشاكل كبيرة جدًا في حال رفضه للصفقة التي تم الاتفاق عليها سابقًا”.

وتداولت وسائل إعلام غربية تقارير تفيد “بأن واشنطن قدّمت مؤخرًا نسخة محدثة من الاتفاقية تنص على شروط أكثر صرامة من النسخة السابقة، وتتضمن – إلى جانب المعادن النادرة – بنودًا قد تمنح الشركات الأمريكية نفوذًا واسعًا على الموارد الطبيعية الأوكرانية، ما أثار جدلاً واسعًا في كييف”.

وانتقد مسؤولون أوكرانيون الاتفاق الجديد واعتبروا أنه “يقوّض السيادة الوطنية” ويرسّخ التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، فيما وصفه بعضهم بـ”غير العادل”، بينما لمّح آخرون إلى أن الاتفاق “يقترب من سرقة منظمة للثروات”.

ويُتوقع أن “تثير هذه الخطوة المزيد من الجدل داخل أوكرانيا، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، التي تعتبر السيطرة على الموارد أحد محاور الصراع الجيوسياسي في المنطقة”.