ترامب: يمكن لإيران البدء بإعادة الإعمار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 8 أبريل، أن معظم النقاط من أصل 15 بندًا في اتفاقية السلام المستقبلية مع إيران قد تم التوافق عليها بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل أساسًا متينًا لإبرام اتفاق طويل الأمد.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في منصة “تروث سوشيال”: “تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ 15 لاتفاق السلام مع إيران. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

وأعلن ترامب أيضًا عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، موضحًا أن الولايات المتحدة ستساعد إيران في معالجة حركة الملاحة المتراكمة في مضيق هرمز، الذي يشكل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وفق تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأوضح ترامب أن الاتفاق يشمل إمكانية بدء إيران عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لتوفير جميع أنواع الإمدادات لضمان استقرار المنطقة، معربًا عن ثقته في أن هذا العصر قد يشهد طفرة اقتصادية للشرق الأوسط.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود توجه لإجراء محادثات تشمل التعريفات الجمركية وتخفيف العقوبات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الطرفين سيتعاونان لمعالجة الملف النووي بشكل كامل، دون استمرار تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وأكّد نائب الرئيس جي دي فانس أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن بشرط استعداد طهران للتفاوض بنية طيبة، مضيفًا خلال زيارة إلى المجر: “رئيس الولايات المتحدة قال لنا أن نعمل بنية طيبة للتوصل إلى اتفاق، وإذا أبدت إيران استعدادها لذلك، يمكننا تحقيق اتفاق”.

وأبرزت تصريحات القادة العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان دان كين ووزير الحرب بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية في إيران، ودمرت أكثر من 13 ألف هدف، بما في ذلك نحو 150 سفينة إيرانية، و90% من أسطول البحرية الإيرانية التقليدي، و90% من مصانع الأسلحة، و80% من قدرات الدفاع الجوي، مؤكدين أن النظام الإيراني الجديد أدرك أن الاتفاق أفضل من المصير الذي كان ينتظره، وأن مراقبة الملف النووي ستستمر على مدار الساعة.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة المئة من عملية “الوعد الصادق 4″، مستهدفًا أكثر من 25 هدفًا استراتيجيًا شملت منشآت طاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى أهداف عسكرية وأمنية ولوجستية وتكنولوجية، مؤكدًا استعداده للرد على أي تحركات مستقبلية.

وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة قبول إيران للمبادئ المشتركة التي وضعتها، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الوقوف معًا دبلوماسيًا ودفاعًا عن الوطن، وذلك بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين.

وفي القاهرة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعيًا إلى استكمال هذه المباحثات لإبرام اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، مؤكّدًا دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأردن والعراق.