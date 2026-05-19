ترامب يمهل إيران 3 أيام: كنا على «بعد ساعة» من تنفيذ الهجوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منح طهران مهلة تمتد ليومين أو ثلاثة من أجل التوصل إلى اتفاق، معرباً عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسعى إلى ضمان أمن الدولة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية في السياسة الأمريكية.

وأوضح أن هناك محادثات جارية مع إيران، وأنه لا يستبعد التوصل إلى انفراجة في وقت قريب سواء عبر اتفاق أو عبر مسار عسكري، مشيراً إلى أنه كان على بعد ساعة واحدة من إصدار أمر بتنفيذ هجوم قبل أن يتم تعليقه نتيجة اتصالات ومشاورات إقليمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض القادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأكدوا وجود تقدم في الملف الإيراني، لافتاً إلى أن قراره بتعليق الهجوم جاء لإتاحة فرصة إضافية للمفاوضات.

وأشار إلى أنه غير متأكد من تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، موضحاً أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، وأن احتمالات التصعيد أو التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الديمقراطيين يحاولون منعه من التفاوض مع إيران، مشيراً إلى أن طهران تسعى لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة أن واشنطن كانت تدرس تنفيذ ضربات عسكرية محتملة خلال الأيام المقبلة، قبل أن يتم تعليق القرار لإفساح المجال أمام التحركات الدبلوماسية.

كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قادة من دول خليجية، من بينهم أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، دعوا إلى التريث ومنح فرصة إضافية للمفاوضات الجارية، مؤكدين إمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول.

من جانبها، أفادت مصادر إيرانية بأن طهران سلّمت عبر وساطة باكستانية مقترحاً جديداً يتضمن 14 فقرة، في إطار تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، مع الإشارة إلى استمرار المحادثات غير المباشرة عبر وسطاء إقليميين ودوليين.

وفي سياق موازٍ، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن إيران تمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة وللمنطقة، مشيراً إلى أنها طورت آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة بهدف حماية مواقعها النووية، على حد وصفه.

وأضاف أن إيران تشكل خطراً عبر برنامجها الصاروخي ووكلائها في المنطقة، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية والحصار البحري عززا من موقف واشنطن في المفاوضات.

وفي المقابل، أكد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن إيران خرجت من الحرب الأخيرة بمكانة أقوى على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن تعزيز القوة السكانية يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية بناء الدولة الإيرانية المستقبلية.

وتتواصل في هذه الأثناء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر وسطاء إقليميين ودوليين، وسط مؤشرات متباينة بين التصعيد العسكري والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني.