ترامب يمهل روسيا 50 يوماً.. رسوم جمركية صارمة إذا لم تُحل أزمة أوكرانيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة على روسيا وشركائها التجاريين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال 50 يوماً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مارك روته، حيث أعرب ترامب عن استيائه من الموقف الروسي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية قد تصل إلى 100%، واصفاً إياها بـ”الثانوية”.

وقال ترامب: “كنا نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن ذلك لم يحدث. وإذا لم يتم إحراز تقدم خلال 50 يوماً، سنرد بإجراءات قوية جداً”.

وأضاف أنه يعتزم الإدلاء بـ”تصريح جدي” بشأن روسيا في 14 يوليو الجاري، خلال مقابلة مرتقبة مع شبكة “NBC News”، وذلك بعد تصريحات سابقة له في 8 يوليو أشار فيها إلى أنه يدرس بجدية تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات مشددة على موسكو.

ويشمل مشروع القانون، الذي قُدم في أبريل الماضي من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال، فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين، إضافة إلى رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 500% على واردات الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي.

وفي المقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة العقوبات الغربية تهدف إلى احتواء وإضعاف روسيا، واصفاً إياها بـ”غير الناجعة”، ومشيراً إلى أن هذه الإجراءات ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي، وتسعى لتدمير حياة الملايين من الناس.

ترامب يربط تسوية النزاع الأوكراني برسوم صارمة وصفقة أسلحة كبرى.. وروبيو يؤكد أن الحل التفاوضي أولوية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع نظرائه من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أن إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تسوية تفاوضية دائمة لا يزال يمثل أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان: “تحدث الوزير روبيو مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، وشدد على أن تسوية النزاع الروسي الأوكراني تأتي على رأس أولويات إدارة ترامب”، مضيفة أن المحادثات شملت أيضاً ملفات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

روبرتس: رسوم ترامب لن توقف تجارة الطاقة مع روسيا وتحول واشنطن إلى شريك غير موثوق

انتقد بول كريج روبرتس، مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق، تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة على الدول التي تواصل تجارتها مع روسيا، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تنجح في وقف واردات الطاقة والغذاء الروسيين، وستقوّض موثوقية الولايات المتحدة كشريك اقتصادي عالمي.

وقال روبرتس، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “الرئيس ترامب يحوّل الولايات المتحدة إلى شريك تجاري غير موثوق، ويشجع الدول على البحث عن بدائل للدولار في تعاملاتها التجارية. فالدول تحتاج إلى مصادر موثوقة للطاقة والغذاء، ومن غير المرجح أن تتخلى عنها فقط لإرضاء ترامب”.

وأشار إلى أن هذه الرسوم، التي تصل إلى 100% وفق تصريحات ترامب الأخيرة، لن تغير الواقع الجيوسياسي أو تفرض عزلة اقتصادية على روسيا، بل ستدفع نحو إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية.

كما انتقد روبرتس موقف الإدارة الأمريكية من الحرب في أوكرانيا، قائلاً: “ترامب لم يفعل شيئاً فعلياً لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف، بينما يرغب الجيش الأمريكي والمجمع الأمني في استمرار الصراع لما يدرّه من أرباح”.

شي جين بينغ يؤكد تعزيز التعاون مع روسيا في منظمة شنغهاي للتعاون خلال لقاء مع لافروف

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز الدعم والتعاون المتبادل بين الصين وروسيا في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة شنغهاي للتعاون.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد جين بينغ على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشدداً على حماية المصالح الأمنية والتنموية المشتركة للبلدين.

وأشار الرئيس الصيني إلى ترحيبه بزيارة لافروف إلى الصين للمشاركة في مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين.

من جهته، نقل لافروف تحيات الرئيس بوتين الحارة، وناقش مع شي جين بينغ عدة ملفات سياسية ثنائية، بالإضافة إلى التحضيرات لزيارة بوتين المرتقبة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي، وكذلك احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الجانبين بحثا كذلك العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع تأكيد الجانب الروسي على متانة الصداقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بكين تؤكد أن سياسة الضغوط لا تحل الأزمات وترحب بالحوار في مواجهة تهديدات ترامب ضد روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات هي السبيل الوحيد الفعال لحل الأزمة الأوكرانية، مشددًا على أن الحروب التجارية لا ينتصر فيها أحد، وأن الإكراه والضغوط لا يحلان المشكلات.

جاء ذلك ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية ضد روسيا، حيث أكد جيان أن الصين تعارض بشدة أي عقوبات أحادية غير قانونية وأي محاولات لفرض الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية.

وفي تعليق مشابه، أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، استمرار الحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة رغم محاولات الضغط لتعطيله، معتبراً أن النهج الخاطئ للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أثبت عدم كفاءته وأنه يجب تصحيحه.

وأشار دميترييف إلى أن الحوار المتساوي والاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي يشكلون الأسس الضرورية للأمن العالمي والسلام المستدام.