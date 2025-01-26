«ترامب» يناقش مستقبل «تيك توك» والقرار خلال شهر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “إنه يجري محادثات مع عدة أطراف بشأن شراء “تيك توك”، مرجحاً أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق الذي يحظى بالشعبية في غضون 30 يوماً.

وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين، السبت، على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة إلى فلوريدا “أتحدث مع الكثير من الناس عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يحاول إبرام صفقة مع شركة “أوراكل” للبرمجيات ومستثمرين آخرين لإنقاذ “تيك توك”، أجاب ترمب: “لا.. ليس مع أوراكل، العديدون يتحدثون معي، أشخاص مهمون جداً، بشأن شرائه وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون الأيام الـ30 المقبلة. الكونجرس أمهل 90 يوماً. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً”.

وفي وقت سابق، نقلت “رويترز” عن مصدرين مطلعين قولهما، “إن إدارة ترمب تعمل على خطة لإنقاذ “تيك توك” تشمل المشاركة المحتملة في ذلك من شركة “أوراكل” للبرمجيات ومجموعة من المستثمرين الخارجيين من أجل الاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعال”.

وقال مصدر منهما إنه “بموجب الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه من البيت الأبيض، ستحتفظ الشركة المالكة لتيك توك، وهي (بايت دانس) ومقرها الصين، بحصة في الشركة، لكن جمع البيانات وتحديث البرمجيات ستشرف عليهما أوراكل التي تقدم بالفعل أسس البنية التحتية لتيك توك على الإنترنت”.

لكن ترامب قال إنه “لم يتحدث مع لاري إليسون، مؤسس أوراكل ورئيسها التنفيذي، عن شراء التطبيق”، كما لم يصدر عن الشركة تعليق بعد عن الأمر.

وبينما توقف تطبيق “تيك توك” مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وقع ترمب على أمر تنفيذي في 20 يناير، أول يوم له في منصبه، لتمديد الموعد النهائي للبيع لمدة 75 يوماً، وفي حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان ترمب لديه السلطة لتمديد الموعد النهائي، فقد لا يهم ذلك في النهاية.

ورفضت شركة “بايت دانس” الصينية علناً بيع “تيك توك”، على الرغم من أن المشترين المحتملين يأملون أن يدفعها حكم المحكمة العليا وإغلاق “تيك توك” لفترة قصيرة، إلى إعادة النظر في موقفها.