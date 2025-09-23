ترامب ينتقد الأمم المتحدة في خطابه أمام الجمعية العامة: مجرد كلمات فارغة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمم المتحدة خلال خطابه أمام الجمعية العامة، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المنظمة “لا تساهم في بناء السلام” وأنها “مجرد كلمات فارغة لا تحل الحروب”.

وفي حديثه الذي تناول العديد من القضايا الدولية، قال ترامب إن الأمم المتحدة “تتمتع بقدرات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب”، واصفًا إياها بالمنظمة التي “لا تفي بالغرض” في حل النزاعات العالمية.

كما سخر ترامب من المبنى الذي تتخذه الأمم المتحدة مقرًا لها في نيويورك، موجهًا انتقادات حادة حول فعاليتها على الساحة الدولية.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أن “الولايات المتحدة عادت إلى مكانها في العالم”، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك “أقوى جيش، وأقوى اقتصاد، وأقوى علاقات”، واصفًا عهده بـ “العصر الذهبي لأميركا”، أضاف أن “الأموال تتدفق على أميركا”، وذكر أن الولايات المتحدة تبني “أفضل وأعظم اقتصاد في العالم”.

وتطرق ترامب إلى موضوع الهجرة، حيث أعلن أن “عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أميركا وصل إلى الصفر”، في إشارة إلى جهود إدارته في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد انتقد ترامب بعض حلفاء واشنطن الذين اتخذوا قرارات تعترف بدولة فلسطين، معتبرًا أن ذلك يمثل “مكافأة على فظائع حماس”، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، وكرر دعوته لحركة حماس إلى “إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة”.

وفيما يخص الحرب الروسية في أوكرانيا، شدد ترامب على أن الصراع “يشوه صورة روسيا”، لافتًا إلى أن “آلاف الجنود الشباب يموتون أسبوعيًا”.

كما دعا الدول الأوروبية إلى “الكف فورًا” عن شراء النفط من روسيا، مشيرًا إلى أن “الصين والهند هما أكبر ممولين للحرب في أوكرانيا”، مطالبًا بوقف فوري لكل مشتريات الطاقة من روسيا، محذرًا من أن “الجميع يضيع الكثير من الوقت في هذه القضية”.

غوتيريس يحذر من “فوضى” خفض الدعم الإنساني: “حكم بالإعدام للكثيرين”

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من الآثار السلبية لخفيض الدعم المالي للمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا الخفض يسبب “فوضى” و”حكمًا بالإعدام” للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات.

وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الدورة الثمانين لأعمال الجمعية العامة، حيث رسم غوتيريس صورة قاتمة عن الوضع الراهن في النظام العالمي.

وقال غوتيريس في كلمته: “خفض مساعدات التنمية يسبب فوضى. هذا حكم بإعدام كثيرين وسرقة لمستقبل عدد أكبر”، ورغم أنه لم يذكر بالاسم الولايات المتحدة التي خفضت بشكل كبير دعمها للمؤسسات الدولية بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أن كلماته كانت واضحة في انتقاد السياسات الموجهة إلى تقليص الدعم الدولي.

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأزمات المتفاقمة في مختلف أنحاء العالم، محذرًا من زيادة مخاطر الأسلحة النووية وعودة النزاعات المدمرة.

وقال إن “العديد من الأزمات تتواصل دون رادع فيما يهيمن الإفلات من العقاب”، مشيرًا إلى أن “الخروج عن القانون عدوى تقود إلى الفوضى وتسرع الإرهاب ومخاطر الأسلحة النووية المتاحة للجميع”.

كما شدد غوتيريس على أن “أسس السلام تتراجع تحت ثقل الإفلات من العقاب، وانعدام المساواة، واللامبالاة”، محذرًا من أن الدول ذات السيادة تتعرض للغزو بينما يتم استخدام “الجوع كسلاح” في بعض المناطق.

وأشار إلى أن “الحقيقة يتم إسكاتها” وأن “الدخان يتصاعد من المدن التي تتعرض للقصف”.

وأشار الأمين العام إلى حالات محددة حول العالم، مثل ما يحدث في السودان، حيث “المدنيين يقتلون ويجوّعون ويتم إسكاتهم”، وفي غزة حيث “الرعب يقترب من عام وحشي ثالث”. كما تحدث عن التوترات في كمبوديا وتايلاند وأذربيجان وأرمينيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لعبت دورًا إيجابيًا في الوساطة بين البلدين الأخيرين.

وفي نهاية كلمته، رغم التشاؤم الذي رسمه، أشار غوتيريس إلى “بارقة أمل” تتمثل في بعض جهود وقف إطلاق النار، مثل الاتفاق بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدًا أن التعاون الدولي لا يزال قادرًا على إيجاد حلول للأزمات العالمية.