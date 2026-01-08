ترامب ينتقد النرويج لعدم منحه جائزة «نوبل للسلام»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النرويج ارتكبت خطأ فادحًا بعدم منحه جائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن قراراته أنهت حروبًا كبرى وأنقذت ملايين الأرواح، لكنه شدد على أن عدم منحه الجائزة لا يزعجه.

وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social أنه أنهى بمفرده ثماني حروب، مضيفًا أن النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي أخطأت عندما تجاهلت منحه جائزة نوبل للسلام.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأهم بالنسبة له لا يتمثل في الجوائز، بل في النتائج التي تحققت على الأرض، مشيرًا إلى أن قراراته ساهمت في إنقاذ أرواح لا حصر لها.

وجاءت تصريحات ترامب في أعقاب إعلان منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لما وصفته لجنة الجائزة بجهودها المتواصلة في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.

وعقب العدوان الأمريكي على فنزويلا، أعلنت المعارضة الفنزويلية استعدادها لتولي السلطة، بينما علّق ترامب على فوز ماتشادو بالجائزة واصفًا إياها بأنها امرأة لطيفة، لكنه قال إنها لا تحظى بدعم شعبي داخل فنزويلا.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها استمرارًا لانتقاداته المتكررة لآليات منح جائزة نوبل، ومن رأى فيها رسالة سياسية تتجاوز مسألة الجائزة إلى تقييم أدواره في السياسة الخارجية الأمريكية.

ولطالما شكّلت جائزة نوبل للسلام محور جدل سياسي عالمي، خاصة عند ارتباطها بقادة دول وسياسات خارجية مثيرة للانقسام.

وخلال السنوات الماضية، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا عن اعتقاده بأنه يستحق الجائزة، مستندًا إلى اتفاقات وقرارات قال إنها أسهمت في خفض النزاعات المسلحة.

وتمنح جائزة نوبل للسلام من لجنة مقرها النرويج، وغالبًا ما تعكس اختياراتها توجهات سياسية وحقوقية دولية، وهو ما يجعل قراراتها محل نقاش واسع، خصوصًا عندما تتقاطع مع ملفات النزاعات الدولية والتدخلات العسكرية.