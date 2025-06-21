ترامب ينتقد تجاهل «نوبل» لإنجازاته: الناس تعرف وهذا يكفيني!

أعلنت الحكومة الباكستانية، يوم الجمعة، عن ترشيحها الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2026، مشيدة بدوره في تخفيف التوترات الإقليمية، لا سيما خلال الأزمة الأخيرة بين باكستان والهند.

وجاء في بيان رسمي نُشر على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “قررت حكومة باكستان ترشيح الرئيس دونالد جيه، ترامب رسميًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2026، اعترافًا بتدخله الدبلوماسي الحاسم وقيادته البارزة خلال أزمة الهند وباكستان الأخيرة”.

وأوضح البيان أن ترامب، خلال لحظة “اضطراب إقليمي متصاعد”، أظهر “بُعد نظر استراتيجي وحنكة سياسية واضحة”، عبر تواصله المباشر مع القيادتين في إسلام آباد ونيودلهي، ما ساهم في خفض حدة التوتر العسكري بين البلدين.

في السياق ذاته، كشف ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” عن التوصل إلى اتفاق سلام جديد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، ينهي عقوداً من النزاع الدموي في منطقة البحيرات العظمى بأفريقيا.

وقال: “يسرّني جدًا أن أعلن أنني رتبت، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو، معاهدة رائعة بين الكونغو ورواندا، سيحضر ممثلو البلدين إلى واشنطن الإثنين المقبل لتوقيع الاتفاق، إنه يوم عظيم لأفريقيا، وبصراحة، يوم عظيم للعالم!”.

وفيما بدا رسالة مبطنة إلى لجنة جائزة نوبل، قال ترامب في منشور آخر: “لم يُمنح لي نوبل عندما أوقفت الحرب بين الهند وباكستان، ولا عندما أنهيت النزاع بين صربيا وكوسوفو، أو عند وساطتي بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة… وحتى اتفاقيات أبراهام التي قد توحد الشرق الأوسط لم تكن كافية من وجهة نظرهم”.

وأضاف: “لكن الناس تعرف… وهذا هو كل ما يهمني!”.

وتأمل باكستان، بحسب بيانها، أن “تُسهم جهود ترامب الصادقة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، ومن بينها التصعيد الإيراني الإسرائيلي والمأساة الإنسانية في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، طالب ترامب بمنحه جائزة نوبل للسلام ردا على تساؤل أحد الصحفيين “هل هناك أي فكرة للتدخل المباشر للولايات المتحدة الأمريكية؟”، قائلا: “يجدر بهم أن يعطوني جائزة نوبل، كوني أحاول قدر الإمكان أن أقوم بإخماد الحروب، ترون أن الهند وباكستان قد قمت بتهدئة الأوضاع بينهما، وحتى أقوم بإعادة تفعيل اتفاقية أبرهام”.