ترامب ينشر أول صورة لـ«مادورو» عقب اعتقاله!

في خطوة مثيرة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد اعتقاله، وهو على متن السفينة الحربية الأمريكية آي دبليو أو جيما.

وتظهر الصورة مادورو وهو يرتدي بدلة رياضية، معصوب العينين، ويداه مكبلتان بينما يمسك بزجاجة مياه.

وعلق ترامب على الصورة قائلاً: “نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي دبليو أو جيما”، في إشارة إلى احتجازه بعد اعتقاله.

وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، التي كانت تشهد صراعًا سياسيًا مريرًا طوال السنوات الأخيرة، خاصة مع إدارة مادورو التي ترفض أي تدخل أمريكي في شؤونها الداخلية.

في حين يُحذر البعض من أن نشر هذه الصورة قد يفاقم الأزمة ويزيد من تأجيج المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في فنزويلا وأمريكا اللاتينية بشكل عام.