ترامب ينشر «صوراً ومنشورات» عن إنجازاته!

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، سلسلة من الصور والمنشورات عبر منصته “تروث سوشال”، تناولت قضايا مرتبطة بفترة حكمه، وتضمنت رسائل سياسية واقتصادية أثارت تفاعلًا واسعًا.

ومن بين المنشورات التي نشرها ترامب، رسم بياني يحمل عبارة “ترامب يدمر العملة الإيرانية”، أشار خلاله إلى تراجع قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم في إيران، رابطًا ذلك بالسياسات التي اتخذتها إدارته، بما في ذلك العقوبات والقرارات المرتبطة بالملف الإيراني.

كما نشر الرئيس الأمريكي صورة مركبة ظهر فيها مرتديًا زيًا عسكريًا تاريخيًا مستوحى من ملابس ضباط “الجيش القاري” خلال حرب الاستقلال الأمريكية في القرن الثامن عشر، وظهر في الصورة وسط مشهد يحاكي أجواء المعارك التاريخية.

وفي منشور آخر، نشر ترامب صورة تضمنت العلم الأمريكي فوق خريطة فنزويلا، مرفقة بعبارة تشير إلى “فنزويلا بصفتها الولاية رقم 51” ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة اعتبرها متابعون ذات طابع سياسي رمزي.

كما نشر ترامب صورة مركبة له وهو ينظر باتجاه غرينلاند، وكتب عليها عبارة “مرحبًا غرينلاند”، في إشارة إلى اهتمامه السابق بالجزيرة التابعة لمملكة الدنمارك.

وكان ترامب قد أثار جدلًا واسعًا في يناير 2025 بعد حديثه عن إمكانية شراء غرينلاند، قبل أن يؤكد لاحقًا أن الجزيرة تمثل أهمية كبيرة للولايات المتحدة من منظور الأمن القومي والملاحة في منطقة القطب الشمالي.

وأبدت السلطات الدنماركية وغرينلاند رفضها لأي خطوات تمس السيادة الإقليمية للجزيرة، مؤكدة ضرورة احترام وحدة أراضيها، فيما وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن تصريحات ترامب السابقة بشأن غرينلاند بأنها “غير لائقة”.

كما علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القضية خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة، مؤكدًا عدم اعتقاده بإمكانية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، ومشيرًا إلى مبادئ الحلف المتعلقة بعدم الاعتداء بين أعضائه.

وتأتي منشورات ترامب في ظل استمرار استخدامه لمنصاته الرقمية لعرض