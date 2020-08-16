ترامب ينعي أخاه الأصغر في بيان

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أخاه الأصغر روبرت ترامب، توفي السبت في أحد مستشفيات نيويورك، بعد يوم واحد من زيارته له في المستشفى، دون الكشف عن المرض الذي قضى به.

وكان روبرت ترامب 71 عاما الأخ الشقيق الأصغر للرئيس يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.

ونعى ترامب شقيقه في بيان، قائلا: “بقلب حزين أعلن وفاة أخي الرائع روبرت،. لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد.. روبرت أحبك أرقد بسلام”.

وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يحضر دونالد ترامب جنازة شقيقه. لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن تفاصيل الجنازة.

وكتبت إيفانكا ترامب على “تويتر” مساء السبت: “عمي روبرت، نحبك. أنت في قلوبنا دائما”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مرض روبرت ترامب، ولكن شخصا قريبا صرح لشبكة CNN التلفزيونية بأنه صارع المرض لعدة أشهر.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا” اليوم إفادة بالبيت الأبيض الجمعة، رفض ترامب إبلاغ الصحفيين بتفاصيل عن طبيعة مرض شقيقه.

ولد روبرت ترامب في عام 1948 وكان أحد الأشقاء الأربعة للرئيس، بمن في ذلك الراحل فريد ترامب الابن، وكان مسؤولا تنفيذيا كبيرا سابقا في منظمة ترامب. تزوج من” آن ماري بالان” في وقت سابق من هذا العام وكان متزوجا سابقا من بلين بيرد ترامب.

وقبل وفاته، أقام روبرت ترامب في ميلبروك، نيويورك، في وادي هدسون.