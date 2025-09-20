ترامب ينهي «الحماية المؤقتة» لنحو 4 آلاف سوري.. تهديد بالترحيل خلال 60 يوماً!

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 4 آلاف سوري، الذين مكثوا في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن ضمن برنامج يسمح بالإقامة والعمل المؤقت.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهود البيت الأبيض لزيادة قدرة الحكومة على ترحيل المزيد من المهاجرين غير المؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة، بعد أن شهد برنامج الحماية المؤقتة توسعاً كبيراً خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ليشمل أكثر من مليون شخص.

وأكدت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين أن الأوضاع في سوريا “تحسنت ولم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى وطنهم”، مشيرة إلى أن السوريين الذين كانوا يستفيدون من الحماية المؤقتة أمامهم 60 يوماً لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، وإلا فسيتم احتجازهم وترحيلهم.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات مماثلة اتخذها ترامب سابقاً بحق مجموعات أخرى، بما في ذلك الفنزويليون والهندوراسيون والهايتيون والنيكاراغويون والأوكرانيون، الذين انتهى وضعهم المؤقت أيضاً.

وفي خطوة مرتبطة، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إصدار أمر طارئ لإلغاء الحماية القانونية من الترحيل لأكثر من 300 ألف مهاجر فنزويلي، بعد أن تقدم القضاة الاتحاديون بطلبات لمنع الإدارة من إنهاء وضعهم بشكل خاطئ.

ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو تعليق حكم القاضي إدوارد تشين، الذي كان قد أمر بوقف إلغاء الحماية لبعض الفنزويليين، فيما لم تقدم المحكمة العليا أي تفسير لطلب الطوارئ، وهو إجراء معتاد في مثل هذه القضايا.

ويعكس القرار الأخير استمرار سياسة إدارة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، مع التركيز على إعادة تقييم أوضاع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بموجب برامج مؤقتة، في وقت يزداد فيه الجدل حول حقوق هؤلاء الأفراد ومستقبلهم القانوني.