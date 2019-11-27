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ترامب ينوي تصنيف عصابات المخدرات كـ«جماعات إرهابية»

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 نوفمبر 2019 - 21:47
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ترامب درس خلال الـ90 يوما الماضية إدراج عصابات المخدرات ضمن الجماعات الإرهابية. [رويترز]

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته إدراج عصابات الإتجار في المخدرات بالمكسيك ضمن الجماعات الإرهابية.

وفي مقابلة أجراها الصحفي “بيل أوريلي” ونشرها عبر حسابه على تويتر، قال ترامب إنه درس خلال الـ90 يوما الماضية إدراج عصابات المخدرات ضمن الجماعات الإرهابية.

وأضاف يقول:

عملية إدراجهم ضمن الجماعات الإرهابية ليست سهلة و نحن الآن في خضم هذه العملية.

وعلى إثر ذلك تواصلت وزارة الخارجية المكسيكية مع مسؤولين أمريكيين لاستيضاح معنى وسياق هذه التصريحات.

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وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان لها، أنها تبحث الدعوة لاجتماع رفيع المستوى بأسرع وقت ممكن لتوضيح موقف المكسيك من هذه التصريحات والاستماع إلى وجهة النظر الأمريكية.

من جانبه رد وزير الخارجية المكسيكي “مارسليو ابرارد” عبر حسابه على تويتر، بالقول:

المكسيك لن تسمح بأى عمل ينتهك سيادتها الوطنية.

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