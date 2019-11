ترامب ينوي تصنيف عصابات المخدرات كـ«جماعات إرهابية»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته إدراج عصابات الإتجار في المخدرات بالمكسيك ضمن الجماعات الإرهابية.

وفي مقابلة أجراها الصحفي “بيل أوريلي” ونشرها عبر حسابه على تويتر، قال ترامب إنه درس خلال الـ90 يوما الماضية إدراج عصابات المخدرات ضمن الجماعات الإرهابية.

وأضاف يقول:

President @realDonaldTrump tells me he is 90 days into the process of designating Mexican drug cartels as Foreign Terrorist Organizations – which would give US forces more leverage in taking them out. pic.twitter.com/ewSJMkt6rr

