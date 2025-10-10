ترامب يهاجم إسبانيا ويطالب بطردها من «حلف الناتو»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على حلف شمال الأطلسي (الناتو) النظر في طرد إسبانيا من عضويته بسبب تأخرها في زيادة الإنفاق العسكري وفق الالتزامات الجديدة التي تم الاتفاق عليها داخل الحلف.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حث ترامب القادة الأوروبيين على ممارسة الضغط على مدريد، قائلاً: “عليكم أن تبدأوا في التحدث إلى إسبانيا… تواصلوا معهم واعرفوا سبب تأخرهم. ليس لديهم أي عذر، وربما يجب أن تطردوهم من الناتو بصراحة”.

وكان أعضاء الحلف قد اتفقوا في يونيو الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب رئيسي للرئيس الأمريكي الذي يطالب منذ سنوات بأن يتحمل الأوروبيون مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم.

ورفض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الالتزام بالمستوى الجديد من الإنفاق، معتبرًا أنه “لا يتماشى مع دولة الرفاه ورؤيتنا العالمية”.

يُذكر أن إسبانيا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي عام 1982، ويضم الحلف حاليًا 32 دولة عضوًا، وقد عاد إلى واجهة الاهتمام الدولي منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.