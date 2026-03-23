ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: «كذاب ومثير للشفقة»

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، متهمًا إياه بالكذب والتراجع عن وعوده السابقة بخصوص منح العفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

وفي مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “ألن يعفو عنه رئيسكم الضعيف؟ لقد وعدني مرارًا، أكثر من مرة، بأنه سيعفو عنه، لكنه كذب علي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هرتسوغ “رجل ضعيف ومثير للشفقة”، مؤكدًا أن نتنياهو يجب أن يركز على الحرب بدل الانشغال بـ”التفاهات”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مرارًا إلى النظر في إصدار عفو عن نتنياهو، بما في ذلك خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست في أكتوبر 2025، ورسالة بعث بها في نوفمبر من العام نفسه، وهو ما أثار جدلًا داخليًا واعتُبر تدخلًا في الشؤون القضائية الإسرائيلية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد أعلن في 13 فبراير أن مسألة العفو عن نتنياهو “قيد المراجعة”، مؤكدًا أنها ستتم مناقشتها “من دون أي ضغوط داخلية أو خارجية”.

وفي مقابلة أخرى مع القناة الـ12 الإسرائيلية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على هرتسوغ، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار”، معبرًا عن عزمه فضح موقفه أمام الرأي العام.

وتُعد محاكمة بنيامين نتنياهو الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وهو في منصبه، حيث ينفي نتنياهو جميع هذه التهم منذ توجيه لائحة الاتهام له عام 2019.

زيارة محتملة لتسلّم “جائزة إسرائيل”

وفي سياق منفصل، رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه زيارة إسرائيل خلال أبريل المقبل لتسلّم “جائزة إسرائيل”، أعلى جائزة رسمية في الدولة، تقديرًا لإسهاماته في المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح الرئيس الأمريكي للقناة الـ14: “نعم، يبدو ذلك”، دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما تتزامن الزيارة المحتملة مع فعاليات إحياء ذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تأسست في 14 مايو 1948 على أراضي فلسطين بعد انسحاب الانتداب البريطاني، وشهدت عمليات تهجير واسعة للسكان الفلسطينيين، وهو ما شكل خلفية لصراعات طويلة الأمد في المنطقة.

توصية مرتقبة بالعفو عن نتنياهو

يتجه وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لتقديم توصيته بشأن طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال اليومين القادمين.

وأكدت مصادر مقربة أن إلياهو أنهى موقفه النهائي وينتظر تحديد طريقة التسليم، إما عبر لقاء مباشر مع الرئيس أو عبر البريد الإلكتروني إذا تعذر التنسيق الفوري.

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قد أحال صلاحية النظر في الطلب إلى إلياهو بعد إعلان تضارب مصالحه بسبب علاقته المقربة من نتنياهو.

وأشارت جهات قانونية إلى أن قسم العفو في وزارة العدل أعد رأيًا مهنيًا حذرًا، مؤكدًا صعوبات كبيرة في منح العفو في هذه المرحلة، نظرًا لاستمرار الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو، وعدم صدور حكم نهائي ضده، بالإضافة إلى عدم اعترافه بالاتهامات أو إظهار ندم، وهي شروط أساسية لطلبات العفو.

وفي حال قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الموافقة على الطلب، سيعود الملف للتوقيع على التنفيذ كجزء من الإجراءات الرسمية لاستكمال العفو.

وفي خطوة لافتة، اختار إلياهو عدم انتظار موقف المستشارة القضائية للحكومة، وأتم مشاوراته وبلور صياغته النهائية للتوصية، رغم الخلاف العلني الأخير مع الجهاز القضائي حول تأخير تسليم المواد القانونية.

كما طرحت محيطات الرئيس هرتسوغ فكرة دراسة إمكانية الوساطة الجنائية بالتوازي مع مسار العفو، لضمان فتح قنوات للحوار القانوني قد تؤدي إلى اتفاقات، مع الاحتفاظ بخيار العودة لمسار العفو إذا لم يحقق التقدم المطلوب.

وأكدت مصادر الرئاسة أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيقوم بدراسة أي توصية تصل إليه بشكل مستقل وفق الإجراءات القانونية وتقديره الشخصي، مع انتقال مركز الثقل بالكامل إليه فور وصول توصية الوزير.