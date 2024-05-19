 ترامب يهاجم الرئيس بكلمات بذيئة.. والأخير يرد

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس جو بايدن أثناء إلقائه السبت خطابا أمام مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق سعيا لحشد التأييد لحملته الرئاسية.

وعلقت لمدة أسبوع جلسات محاكمة ترامب أمام محكمة في نيويورك في قضية جنائية، وقد اغتنم هذه الفرصة لإلقاء خطاب السبت أمام الرابطة الوطنية للبنادق “إن آر إيه” في مدينة دالاس في ولاية تكساس.

في خطابه الذي ألقاه أمام آلاف من أعضاء الرابطة، قال ترامب إن بايدن “هو أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا”، واصفا الرئيس الديمقراطي بأنه رجل “مليء بالهراء”. وأضاف “أنت مطرود، اخرج من هنا جو!”، مثيرا ضحك الحاضرين ومحذرا إياهم من أن بايدن يريد حرمانهم من أسلحتهم النارية.

وقال ترامب للحشد إن بايدن “محتال”، واصفا إياه بأنه “تهديد للديمقراطية”.

من جهته، وصل بايدن السبت إلى جورجيا التي تعد من الولايات المتأرجحة والتي فاز فيها خلال انتخابات 2020. وهو يسعى إلى حشد تأييد الأمريكيين السود، ومن المقرر أن يلقي خطابا في كلية مورهاوس الجامعية المعروفة تاريخيا بأنها مؤسسة للسود.

ورد بايدن السبت على تصريحات ترامب، قائلا “خصمي ليس خاسرا جيدا. لكنه خاسر”، مضيفا أمام عدد من أنصاره “إن ديمقراطيتنا على المحك حقا”.

وتابع بايدن “إنه ليس مهووسا بالخسارة في عام 2020 فحسب. من الواضح أنه مضطرب”، مضيفا أن شيئا ما قد حدث لترامب بعد تلك الانتخابات.

وأردف “ترامب لا يترشح لقيادة أمريكا. إنه يترشح للانتقام. لا يمكننا أن نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسا. مستقبل أطفالنا على المحك.. علينا أن نفوز بهذا السباق، ليس من أجلي بل من أجل أمريكا”.

وتتمتع الرابطة الوطنية للبنادق بنفوذ سياسي كبير في الولايات المتحدة. لكن محكمة مدنية في نيويورك دانت الجمعة بتهمة سوء الإدارة والفساد رئيسها السابق واين لابيير الذي استقال في يناير.

ويحاكم ترامب في نيويورك بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبيا يفترض أنها استخدمت لإخفاء مبلغ مالي دفع للتستر على فضيحة جنسية خلال حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016 التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية كلينتون.

ويواجه ترامب في إطار هذه المحاكمة خطر صدور إدانة جنائية هي الأولى بحق رئيس أمريكي سابق، كما يواجه نظريا عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.