ترامب يهاجم الصين ويهدد بزيادة «الرسوم الجمركية»

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورًا على منصته “تروث سوشال” يتحدث فيه عن تصاعد التوترات مع الصين، واصفًا تصرفات بكين بأنها أصبحت “عدائية للغاية”.

وأشار ترامب إلى أن الصين أصدرت رسائل تطالب فيها الدول بفرض ضوابط على تصدير المعادن النادرة وعناصر أخرى، في خطوة من شأنها أن تعيق الأسواق العالمية وتزيد من صعوبة الأمور بالنسبة لمعظم الدول، خاصة الصين نفسها.

وأضاف ترامب أن هذه الرسائل تأتي بعد أشهر من العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل الخطوة الصينية مفاجئة.

وأكد أن هذه السياسات تهدف إلى احتكار أسواق المعادن النادرة، وهو ما يراه خطوة “شريرة وعدائية”.

وفي هذا السياق، ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات مضادة، بما في ذلك زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية.

ترامب لم يتردد في القول إنه كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، ولكن بعد هذه التصرفات من الصين، يرى أنه ليس هناك داعٍ للاجتماع.

وذكر أن توقيت هذه الرسائل الصينية يثير تساؤلات خاصة مع حلول السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف عام من الفوضى.

وفي ختام منشوره، قال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك عناصر احتكارية أقوى من الصين، وأنه قد حان الوقت لاستغلال هذه القوة، رغم أن الأمر قد يكون مؤلمًا في البداية.