«ترامب» يهاجم «بايدن».. فبماذا وصفه!

تصدّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عناوين الوسائل الإعلامية، بعد التصريحات الأخيرة التي وصف فيها خصمه في الانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي جو بايدن بأنه “رجل عنصري”.

ودعا “ترمب”، أنصاره خلال تجمع انتخابي له إلى التصويت بقوة، في الانتخابات التمهيدية، المقررة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا، مطالبا الناخبين في الولاية بالتكاتف لهزيمة منافسته الجمهورية نيكي هيلي.

وقال الرئيس السابق لأنصاره في الولاية، إن هذه الانتخابات ستكون الأهم في حياة الأميركيين، مضيفا: سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنه مطرود.

هذا ويواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إطلاق الاتهامات للرئيس الحالي جو بايدن.

وكان وصفه في أوائل فبراير الجاري، بأنه أسوأ رئيس للولايات المتحدة، متعهدا بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنقاذ أمريكا، حسب قوله، كما وصف “ترامب”، عهد “بايدن”، بأنه سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاية والفساد والفشل.