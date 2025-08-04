ترامب يهاجم تشاك شومر: اذهب إلى الجحيم!

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد انهيار المفاوضات بشأن المصادقة على الترشيحات السياسية للسلطة التنفيذية، قائلاً له: “اذهب إلى الجحيم!”.

وجاء هذا التصعيد إثر تعطيل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير أكثر من 130 مرشحًا لجهاز الإدارة، ما أدى إلى تعليق العديد من التعيينات قبل عطلة أغسطس، وأثار غضب ترامب الذي طالب بإنهاء الجمود وسرعة المصادقة على مرشحيه.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن شومر يطلب مبلغًا يفوق المليار دولار مقابل الموافقة على عدد قليل من المرشحين المؤهلين، ووصف هذا الطلب بأنه “ابتزاز سياسي” محذراً الجمهوريين من قبول ذلك.

في المقابل، برر شومر تعثر المفاوضات بأن ترامب يحاول فرض مرشحيه غير المؤهلين، وأكد أن الديمقراطيين لم يسمحوا بتمريرهم، منتقدًا أسلوب ترامب المتقلب.

كما أشار زعيم الأغلبية الجمهوري جون ثيون إلى أن المجلس مر بظروف معقدة وأوضح أن هناك محاولات مستمرة للتوصل إلى اتفاق، مع وجود نقاشات داخلية حول تعديل قواعد المجلس لتسهيل المصادقة، وسط قلق من تأثير الجمود على عطلة أعضاء المجلس والحكومة.

وبحسب “نيويورك بوست”، في ظل عدم التوصل لاتفاق قبل الأول من أكتوبر، تزداد المخاوف من إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.