«ترمب» يُهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويتهمه بمحاباة الديمقراطيين

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، متهما إياه ب”ممارسة العمل السياسي”.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس “أعتقد أنه سيفعل شيئا ربما لمساعدة الديموقراطيين” من خلال العمل على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الحزب الديمقراطي على الاحتفاظ بمقعد البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر القادم.

ومن المرجح أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن الذي يسلط الضوء مؤخرا على البيانات الاقتصادية الإيجابية في إطار مساعيه لخوض معركة للبقاء في البيت الأبيض.

ويعمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي بموجب تفويض يمنحه استقلالية عن الكونغرس والبيت الأبيض في معركتيه للسيطرة على التضخم والبطالة، لكن رؤساء الولايات المتحدة مسؤولون عن ترشيح رئيس للبنك كل أربع سنوات، ما يمنحهم بعض النفوذ في توجهه ، إن لم يكن عملياته اليومية.

وتحت قيادة باول سعى البنك لمكافحة ارتفاع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وصوت مؤخرا للإبقاء على أسعار الفائدة مع الإشارة إلى تخفيضات مقبلة.

وردا على سؤال عمن قد يخلف باول على رأس البنك، قال ترامب إنه سيكون لديه “خياران” مضيفا “لا أستطيع أن أخبركم الآن”.