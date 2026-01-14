ترامب يهدد إيران بإجراءات قوية.. إسرائيل ترفع حالة التأهب!

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستتخذ “إجراءات قوية جدًا” إذا شرعت الحكومة الإيرانية في إعدام المحتجين، في تصريحات أثارت توترًا دوليًا جديدًا حول الوضع في إيران.

ترامب، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، قال: “لم أسمع عن الإعدام شنقًا، وإذا حدث ذلك سترون بعض الأمور… سنتخذ إجراءات قوية جدًا إذا أقدموا على مثل هذا الأمر”.

وأضاف أن “العديد من المساعدات في الطريق للمواطنين الإيرانيين” من دون أن يوضح تفاصيلها.

وتوجه ترامب برسالة للمتظاهرين، قائلاً: “أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم”، مؤكدًا إلغاء جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين “لحين توقف قتل المحتجين”.

وذكر مسؤولون إيرانيون أن نحو 3 آلاف شخص، بينهم أفراد أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2025، إثر تراجع حاد في قيمة الريال وارتفاع الأسعار، وتفاقمت بعد دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.

ترامب لم يستبعد الخيار العسكري، لكنه أوضح أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات من أي دولة تتعامل مع إيران يشكل جزءًا من استراتيجية واشنطن للضغط على طهران.

وفي الوقت نفسه، طلبت الولايات المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي تزويدها بمعلومات استخباراتية حول أهداف محتملة داخل إيران.

ومن جانبها، اعتبرت طهران تصريحات ترامب “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية المباشرة عن سقوط المدنيين، خصوصًا الشباب، ودعت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة التحريض على العنف والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

على الصعيد الميداني، أعلن فصيل كردي سيطرته على قاعدة للحرس الثوري في مدينة كرمانشاه، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في أكثر من 20 مدينة، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق العنف.

في الوقت ذاته، رفعت إسرائيل مستوى تأهبها الأمني تحسبًا لأي رد إيراني على تحركات أمريكية محتملة، فيما دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة إيران “فورًا”، مع إمكانية العبور برا عبر تركيا أو أرمينيا.

كما أعلنت شركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك إتاحة خدمة “ستارلينك” مجانًا في إيران لتأمين الاتصال وسط انقطاع الإنترنت.

ويأتي هذا التوتر في سياق احتجاجات غير مسبوقة منذ سنوات، تسلط الضوء على الصراع المحتدم بين الحركات الشعبية في إيران والقيادة الحالية، في حين يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الخيارات السياسية والعسكرية لدعم المتظاهرين والضغط على النظام الإيراني.