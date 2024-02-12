ترامب يهدد الناتو برفع الحماية الأمريكية عن بعض الأعضاء

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد لا تحمي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي لا تنفق بالقدر الكافي على الدفاع في حال شن روسيا غزوا محتملا.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في كارولاينا الجنوبية، إنه قد يشجع روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار ترامب، إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، دون أن يذكر اسمه، قائلا: وقف رئيس دولة كبيرة وقال “حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟” فقلت: “لم تدفع إذا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك”.

وتعرضت تصريحات ترامب لانتقاد من كبار المسؤولين الغربيين، وانتقد بايدن تصريحات ترامب، ووصفها بأنها “مروعة وخطرة”، محذرا من أن الرئيس السابق ينوي إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الضوء الأخضر لمزيد من الحروب والعنف”.

بدوره، وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تصريحات الرئيس الامريكي بالمتهورة ،ولا تخدم سوى مصالح روسيا، ولا تحقق مزيدا من الأمن والسلام للعالم.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم يقوض أمننا جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد.