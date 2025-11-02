ترامب يهدد بالتدخل العسكري في نيجيريا

صرح وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الوزارة تستعد لاتخاذ إجراءات ضد نيجيريا، “عقب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية أعمال العنف ضد المسيحيين هناك”.

وأضاف هيغسيث عبر منصة “إكس”: “يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا، وفي أي مكان فورًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة النيجيرية يجب أن تحمي المسيحيين وإلا ستتدخل الولايات المتحدة للقضاء على ما وصفهم بالإرهابيين الإسلاميين.

وكان ترامب قد حذر السبت من إمكانية دخول بلاده “بكل قوة” إلى نيجيريا إذا استمرت أعمال العنف، مهددًا بوقف جميع المساعدات الأمريكية للبلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي عبر منصة “تروث سوشيال” أن وزارة الحرب استعدت لأي عملية محتملة، مضيفًا: “إذا هاجمنا فسنهاجم بسرعة وشراسة كما يهاجم الإرهابيون مسيحيينا”.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش النيجيري مؤخرًا مقتل نحو 50 مسلحًا خلال مواجهات شمال شرق البلاد، فيما وصفها الجيش بأنها كانت معارك ضارية.