ترامب يهدد بانسحاب أميركا من حلف الناتو

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخروج أمريكا من حلف شمال الأطلسي الناتو، إذا لم يلتزم حلفاءه بزيادة الإنفاق الدفاعي، لتحقيق توازن أكبر في ما يتعلق بالأعباء المالية المشتركة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ترامب قوله: “إنه لا يريد أن تغادر الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن على الحلفاء أن يدفعوا المستحقات”.

وأشار ترامب في مقابلة صحفية إلى أن “هناك دولا لم تكن تدفع شيئا تقريبا، والآن تدفع”، مضيفا: “سألوني سؤالا مهما: هل ستغادر إذا (لم ندفع)… وأجبت: نعم، سأغادر”.

وأوضح أنه لو لم تكن هذه هي الإجابة فإنهم لن يدفعوا، مضيفا “أريد أن يدفعوا حصتهم بالعدل”.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، في كتابه “الغرفة التي حدث فيها هذا: مذكرات من البيت الأبيض”، إن ترامب أراد تهديد قادة دول الناتو في قمة عام 2018 بمغادرة الولايات المتحدة للحلف إذا لم يدفعوا مساهمات تقدر بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي لدولهم.

.