“ترامب” يهدد بتعطيل الحكومة بسبب “جدار المكسيك”

ودخل ترامب في جدال مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي أمام الصحفيين في البيت الأبيض.

وقالت بيلوسي وشومر للصحفيين في الاجتماع، إنهما والشعب الأمريكي، لا يريدون تعطيل عمل الحكومة ويرغبون في التوصل إلى اتفاق.