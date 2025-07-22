ترامب يهدد بضربات جديدة ضد منشآت إيران النووية.. اجتماع إيراني روسي صيني

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلنًا أن الولايات المتحدة “ستكرر ضرباتها” ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال دعت الضرورة، وذلك في تصريحات نشرها عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب: “وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرّح أن الأضرار بالغة، لقد دُمرت (المنشآت النووية)، بالطبع كذلك، كما أخبرتكم سابقًا، وسنكرر الضربة إذا تطلب الأمر”.

من جهة أخرى، وجّه ترامب انتقادات حادة لشبكة CNN، واصفًا إياها بـ”الكاذبة”، وطالبها بإقالة أحد مراسليها الذي وصفه بـ”المزيف”، مضيفًا: “عليهم أن يعتذروا لي ولطيارينا العظماء الذين ‘محوا’ المواقع النووية الإيرانية”، بحسب تعبيره.

اجتماع ثلاثي في طهران بين إيران وروسيا والصين لبحث الملف النووي وسط توتر متصاعد

تعقد إيران وروسيا والصين، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة تطورات الملف النووي الإيراني، في ظل مؤشرات على إمكانية استئناف المفاوضات المتعثرة بين طهران وواشنطن، إلى جانب لقاء مرتقب بين إيران ودول “الترويكا الأوروبية” في إسطنبول.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المشاورات الثلاثية تهدف إلى مناقشة مستقبل البرنامج النووي الإيراني، و”احتمال إعادة فرض العقوبات”، في ظل استمرار الضغوط الغربية والتهديدات العسكرية الأميركية والإسرائيلية.

إيران تعلن انفتاحها على مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده منفتحة على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها ستكون بشكل غير مباشر في الوقت الراهن.

وأضاف عراقجي في حديث مع وسائل إعلام أمريكية: “نحن منفتحون على الحوار، لكنه لن يكون مباشرا في المرحلة الحالية، وإذا كانوا يبحثون عن حل يفيد الطرفين فأنا مستعد للتواصل معهم”.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “إرنا”، أكد عراقجي أن إيران لم تخسر في المفاوضات مع واشنطن بل استفادت منها، مشيراً إلى أن الخطة الأمريكية كانت تميل نحو الهجوم، وأن عدم التفاوض كان سيمنح واشنطن شرعية أكبر لشن هجوم على إيران، ما كان سيرفع من تكلفة الصراع على بلاده.

وأشار عراقجي إلى الدعم الدولي الكبير لإيران، حيث لم يتمكن الغرب من الرد على أدلتها، واعترف المجتمع الدولي بشرعية الصواريخ الإيرانية كإجراء دفاعي، مشدداً على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لإثبات عدم قدرة العدو على تحقيق مطالبه عسكرياً.

وأشاد بدور الجيش الإيراني والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في تحقيق التوازن ووقف إطلاق النار.

وأضاف أن حرب الـ12 يومًا يمكن أن تُدرس كنموذج للتنسيق الميداني والدبلوماسي الناجح، مؤكداً قدرة المحافظات الإيرانية، خاصة الحدودية، على لعب دور دبلوماسي مهم في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وحل قضايا مشتركة، مع استعداد وزارة الخارجية لدعم هذه الجهود على المستوى الوطني.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تخصيب اليورانيوم في إيران بالإنجاز للعلماء الإيرانيين.

وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن “إيران لا يمكنها التخلي عن تخصيب اليورانيوم لأنه إنجاز لعلمائنا ومصدر فخر وطني”، مؤكدا أن “تخصيب اليورانيوم متوقف حاليا لأن المنشآت الإيرانية تعرضت لأضرار جسيمة”.

وكان أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، ناقشا هاتفيا المفاوضات النووية الإيرانية التي ستجرى في إسطنبول يوم الجمعة المقبل.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “فيدان أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع عراقجي. وناقشا خلال الاتصال الوضع الإنساني في غزة، والأحداث في سوريا، بالإضافة إلى المحادثات النووية التي ستعقد في إسطنبول يوم الجمعة”.

إيران: مقتل 100 رياضي في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة

أعلن نائب وزير الرياضة الإيراني، محمد شيرفين أسبقيان، مقتل 100 رياضي إيراني جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد في يونيو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من كشف رئيس مؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى في إيران، سعيد أوهادي، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم ذاته إلى 1062 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة نحو 5800 آخرين.

وكانت إسرائيل قد شنت، في 13 يونيو، هجوماً واسعاً استهدف مواقع عسكرية ومدنية في عدة محافظات إيرانية، في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها البلاد منذ سنوات، وسط تصعيد متبادل غير مسبوق بين الطرفين.