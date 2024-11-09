«ترامب» يواصل تلقّي التهاني ومكالمة ثلاثية تجمعه مع «ماسك وزيلينسكي»

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي بيان له، قال مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: “أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب، عبّر فيه سيادته عن التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة الفوز في الانتخابات، والثقة الكبيرة التي منحه إياها الشعب الأمريكي”.

وحسب البيان، أكد الجانبان “الرغبة في المضي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا”.

وأشار السوداني إلى “اطلاعه على كلام ووعود “ترامب”، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه بإنهاء الحروب بالمنطقة، واتفق الجانبان على التنسيق سوية لتحقيق ذلك”.

من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن “الرغبة بالعمل الإيجابي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع رقعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على هذه الملفات المشتركة، وفق البيان.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب •••••••••• أجرى رئيس مجلس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤

مكالمة ثلاثية تجمع “ترامب وماسك وزيلينسكي”

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتهنئته على فوزه بانتخابات الرئاسة، حيث تصادف وجود الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة، “أن تواجد ماسك أثناء المكالمة جاء من دون تخطيط وبشكل عفوي، إذ صودف دخوله إلى الغرفة، بينما كان ترامب يتحدث مع زيلينسكي”.

ووفق المصادر، “خلال المحادثة تطرق زيلينسكي، على ما يبدو إلى أهمية الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت وخاصة أثناء الأزمات، ووتبادل “ماسك” التحية مع “زيلينسكي”، الذي أكد له أنه استخدم “ستارلينك” لإجراء هذه المكالمة”.

وأفادت المصادر بأن “الاتصال كان “إيجابيا ووديا”، واستخدم “ترامب” مكبر الصوت خلاله وشكر “زيلينسكي”، “ماسك” على مساعدته في توفير الاتصالات عبر خدمة “ستارلينك” لأوكرانيا”، ووفقا للمصادر ذاتها، “فإن الاتصال استغرق حوالي 7 دقائق، ولم تتم خلاله مناقشة أي قضايا سياسية”.

يشار إلى أن ماسك يملك شركة “سبيس إكس”، التي تقدم خدمات الاتصالات عبر شبكة أقمار “ستارلينك” الصناعية، وقدم “ماسك” ملايين الدولارات لدعم حملة ترامب الرئاسية وظهر علنا عدة مرات معه، فيما أكد الرئيس المنتخب أن “أغنى رجل في العالم، سيكون له دور مهم في إدارته”.

ماسك: إراقة الدماء في أوكرانيا ستنتهي قريبا بفضل خطة دونالد ترامب

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن “إراقة الدماء في أوكرانيا” ستنتهي قريبا بفضل خطة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب”.

وكتب ماسك في حسابه على منصة “إكس” معلقا على منشور حول خطط ترامب لأوكرانيا: “ستتوقف عمليات القتل التي لا معنى لها قريبا. لقد انتهى وقت المحرضين والمضاربين”.