ترامب يوافق على بناء «غواصة نووية» لحليفته كوريا الجنوبية

في خطوة تعكس تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن موافقته على منح كوريا الجنوبية إذنًا لبناء غواصة نووية بدلاً من الغواصات القديمة التي تعمل بالديزل.

هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتحديث القوات العسكرية الكورية الجنوبية وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية والصين.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشال”، أكد ترامب: “لقد منحتهم موافقة على بناء غواصة نووية، بدلاً من الغواصات القديمة الأقل قدرة على المناورة.” هذه الموافقة تعد خطوة كبيرة في تطوير الدفاعات البحرية لكوريا الجنوبية، التي ستتمكن من تعزيز قدرتها على المناورة والتشغيل في المناطق الاستراتيجية.

تفاصيل الاتفاق التجاري والعسكري بين واشنطن وسيؤول

في سياق متصل، ذكر ترامب أن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية، مع التزام الشركات الكورية الجنوبية باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.

هذه الاتفاقات تأتي في أعقاب القمة التي عقدها ترامب مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في كوريا الجنوبية، والتي تم خلالها التوصل إلى تفاصيل عدة ضمن إطار التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

من جهة أخرى، كان الرئيس الكوري الجنوبي قد طلب من واشنطن السماح بإعادة معالجة الوقود النووي، وهو إجراء محظور بموجب اتفاق سابق بين البلدين، والهدف من ذلك هو تمكين كوريا الجنوبية من تشغيل غواصاتها النووية التي ستتمكن من تعقب السفن التابعة لكل من كوريا الشمالية والصين لفترات أطول.

هدية ترامب ووسام “موغونغهوا العظيم”

في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، قدم الرئيس ترامب هدية رمزية للرئيس الكوري الجنوبي، تمثلت في مضرب بيسبول وكرة، وتعد هذه الهدية تكريمًا للروابط الثقافية العميقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث يُشار إلى اللحظة التاريخية التي قدم فيها المبشرون الأمريكيون لعبة البيسبول لأول مرة إلى كوريا.

وكان المضرب يحمل توقيع لاعب البيسبول ديلان كروز من فريق “واشنطن ناشيونالز”، بينما كانت الكرة تحمل ختم الرئيس ترامب، وفي لفتة دبلوماسية، منح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ترامب وسام “موغونغهوا العظيم”، أرفع وسام في كوريا الجنوبية، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يحصل عليه.