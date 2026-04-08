مشروط بفتح المضيق ووقف قصف لبنان.. ترامب يوافق على تعليق الهجمات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موافقته على تعليق القصف وشن الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، في خطوة تمثل وقفًا لإطلاق النار من الجانبين، وذلك عقب محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير.

وأوضح الرئيس دونالد ترامب أن هذا التعليق جاء بناءً على طلب باكستان، ورهناً بموافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن وفوري، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد حققت بالفعل جميع أهدافها العسكرية في العمليات الأخيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تلقى اقتراحًا من إيران مؤلفًا من عشر نقاط، معتبراً أن هذا المقترح يمثل أساسًا صالحًا للتفاوض.

وأضاف أن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبًا بين واشنطن وطهران تم الاتفاق عليها، وأن فترة الأسبوعين ستتيح الوقت اللازم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نهائي لسلام طويل الأمد، يسهم في الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس دونالد ترامب: “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران. نيابة عن الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إنه لشرف لي أن تكون هذه المشكلة الطويلة الأمد قريبة من الحل”.

وأضاف ترامب: وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء 7 أبريل 2026، عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لانطلاق مفاوضات شاملة.

وفي بيان نشره عبر منصة “إكس”، أكد شريف أن الاتفاق يسري فوراً، معرباً عن ترحيبه بهذه المبادرة الحكيمة، وموجهاً الشكر لقيادة كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وداعياً وفودهما إلى الحضور في إسلام آباد يوم الجمعة 10 أبريل 2026 لمواصلة المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات القائمة.

وأشار شريف إلى أن الطرفين أظهرا “حكمة وفهماً كبيرين”، واستمرّا في المشاركة البنّاءة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، معرباً عن أمله في أن تثمر محادثات إسلام آباد عن سلام مستدام، وأن يتم الإعلان عن مزيد من الأخبار الإيجابية خلال الأيام المقبلة.

وأعلن التلفزيون الإيراني، أنه تم إقرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط طهران لإنهاء الحرب.

وأشار المصدر الإيراني إلى أن القرار جاء بعد وساطة باكستانية، وموافقة طهران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن، ليبدأ بذلك تطبيق التهدئة الثنائية بين الجانبين، في خطوة تمهد الطريق نحو اتفاق سلام طويل الأمد.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، وفق شروط خاصة تم التوافق عليها بين الطرفين.

وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني عقد مفاوضات مرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب.

وأضاف: مقترحنا المكون من 10 نقاط يتضمن القبول بتخصيب اليوارنيوم ورفع جميع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ودفع تعويضات لإيران، كما يتضمن التزامنا مبدئيا بعدم الاعتداء واستمرار سيطرتنا على مضيق هرمز، والخطة التي قدمناها تضمنت انسحاب القوات القتالية الأمريكية من جميع قواعدها ومواقع انتشارها بالمنطقة.

ونقل مراسل موقع “أكسيوس” باراك رافيد، عن مسؤول في البيت الأبيض، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران، وتعليق ضرباتها العسكرية لمدة أسبوعين.

وأوضح المسؤول أن تنفيذ وقف إطلاق النار سيبدأ فور قيام إيران بفتح مضيق هرمز، في خطوة تُعد شرطًا أساسيًا لدخول الهدنة حيز التنفيذ.

فيما أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران، في خطوة تتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد.

وأوضح المسؤول أن إسرائيل ستعلّق حملتها الجوية ضد إيران خلال فترة المفاوضات الجارية، في إطار تفاهم مؤقت يهدف إلى إفساح المجال أمام الحلول السياسية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: فُوجئنا بقرار ترامب وتلقينا التحديثات في اللحظات الأخيرة بعد حسم كل شيء.

فيما ذكرت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن وقف إطلاق النار سيشمل جبهة لبنان.