ترامب يوافق على سيطرة روسية كاملة على دونباس.. زيلينسكي يرفض التنازل

أعلن قادة أوروبيون أنهم سيتوجهون إلى واشنطن لحضور اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المقرر غدا الاثنين في البيت الأبيض.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة “إكس”: “بناء على طلب زيلينسكي، سأنضم إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي والقادة الأوروبيين يوم الاثنين”.

ومن المقرر أن يشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في اللقاء.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن الزيارة تهدف لتبادل المعلومات مع ترامب بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، ومناقشة قضايا الأمن والجوانب الإقليمية، فضلاً عن استمرار دعم أوكرانيا والمسائل المتعلقة بالعقوبات.

وأعلنت دائرة الصحافة في حلف الناتو أن الأمين العام مارك روته سيزور الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع، الذي دعا إليه ترامب لمناقشة خطة تسوية الأزمة الأوكرانية.

ترامب يوافق على مطلب بوتين بسيطرة روسية كاملة على دونباس بين شروط التسوية

أفادت قناة “فوكس نيوز” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد مطلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بفرض موسكو سيطرة كاملة على إقليم دونباس شرق أوكرانيا كجزء من شروط التسوية المحتملة.

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن ترامب يوافق على اقتراح بوتين بتجميد خطوط الجبهة في مناطق أخرى من أوكرانيا لضمان التوصل إلى اتفاق.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت في وقت سابق أن بوتين طالب ترامب بمنح اللغة الروسية صفة الرسمية وحماية الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا بين شروط التسوية.

في المقابل، أكدت مصادر لوكالة “رويترز” أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح خلال محادثته مع ترامب عقب قمة ألاسكا أن تنازل أوكرانيا عن كامل أراضي الدونباس أمر مستحيل.