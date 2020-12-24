ترامب يوجه «إنذاراً حاداً» لإيران على خلفية قصف السفارة الأمريكية في بغداد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ترامب في صفحته على “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، صورا لـ3 صواريخ، وقال: “تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد لعدة صواريخ. فشل ثلاثة صواريخ. ترى من أين أتت؟ (من) إيران؟. والآن نسمع عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “بعض النصائح الصحية الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي هناك سأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq… pic.twitter.com/0OCL6IFp5M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020