ترامب يوجه انتقادات إلى إسرائيل.. إشعال النيران قرب منزل نتنياهو

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفاً متناقضاً تجاه الحرب الجارية في غزة، مؤكداً في تصريحات صحفية أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية يضر بصورة إسرائيل ويضعف دعمها حتى داخل الكونغرس الأميركي، رغم أنه منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإتمام الحملة العسكرية.

وفي مقابلة مع موقع “ديلي كولر”، قال ترامب إن إسرائيل “ربما كسبت الحرب عسكرياً، لكنها لا تفوز في عالم العلاقات العامة”، مضيفاً أن استمرار القتال يضر بمكانة الدولة العبرية على الساحة الدولية ويؤثر سلباً على الدعم السياسي لها داخل الولايات المتحدة.

جنود احتياط إسرائيليون يرفضون الانضمام لاحتلال غزة ويصفون القرار بـ«غير القانوني» والمخاطر الإنسانية الكبيرة

أعلن عدد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رفضهم الالتحاق بالخدمة إذا صدرت أوامر باحتلال مدينة غزة، معتبرين القرار غير قانوني ويعرض حياة الجنود والمدنيين والرهائن للخطر.

وفي مؤتمر صحفي، وصفوا الخطوة بأنها سياسية وخطيرة، وتحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما أعلنت مجموعة “جنود من أجل الأسرى” عن تصعيد نضالها ضد الحكومة ودعت الجنود الرافضين للخدمة للتواصل معها، فيما تستعد إسرائيل لحشد 60 ألف جندي احتياط لعملية قد تستغرق عامًا كاملاً مع توقع خسائر بشرية كبيرة.

إسرائيل تعلن القضاء على قائد “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة وسط توترات متصاعدة في الضفة الغربية

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية في الضفة الغربية، حيث أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً كان مقرراً لمناقشة تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة، في ظل موجة اعترافات محتملة بدولة فلسطينية من عدة دول غربية، قبل أيام من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتشهد إسرائيل حرباً واسعة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة، بينما يرفض نتنياهو جميع الدعوات المحلية والدولية لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى صفقة تهدئة.

ماكرون وولي العهد السعودي يترأسان مؤتمر حل الدولتين في نيويورك لدعم السلام الفلسطيني-الإسرائيلي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه سيترأس برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤتمر حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المزمع عقده في نيويورك في 22 سبتمبر الجاري، في خطوة لتعزيز الجهود الدولية لإحلال السلام وتحقيق تطلعات الطرفين.

وقال ماكرون عبر حسابه في منصة “إكس”: “لقد تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. سنشارك معاً في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك”.

وأضاف أن الهدف من المؤتمر يتمثل في حشد أوسع مساهمة دولية لدعم حل الدولتين، مؤكداً أنه السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات للقادة الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة “أمر غير مقبول”، داعياً واشنطن إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني وفق اتفاقية المقر.

ماكرون يحذر إسرائيل: أي ضم للأراضي الفلسطينية لن يوقف اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل من أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية: “لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا تهجير للسكان الفلسطينيين الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد السعودي وانضم إليه العديد من الشركاء”.

وأضاف أن فرنسا والسعودية ستتشاركان رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر، منتقداً القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً القرار بأنه “غير مقبول” وداعياً إلى السماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر.

وأكد أن الهدف هو حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

إسرائيل تعبئ 60 ألف جندي احتياطي وتكثف عملياتها البرية في غزة

بدأت إسرائيل، الثلاثاء، تعبئة نحو 60 ألف جندي احتياطي في إطار الاستعدادات لتوسيع عمليتها العسكرية داخل مدينة غزة، في سياق الحرب المستمرة ضد حركة حماس.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب في رسالة مصورة للجنود بأنها “عنيدة وعادلة”، مؤكداً أن ما بدأ في غزة “يجب أن ينتهي في غزة”.

من جانبه، قال رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع مع قوات الاحتياط إن العملية البرية تتكثف، موضحاً: “لقد بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة.. نحن ندخل أماكن لم ندخلها من قبل. لن نوقف الحرب حتى نهزم هذا العدو”.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حازم عوني نعيم، وهو قيادي في استخبارات حماس العسكرية، خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي، متهماً إياه بالمشاركة في احتجاز رهائن إسرائيليين أُفرج عنهم في يناير الماضي ضمن صفقة تبادل.

وزير الخارجية المصري يدين سياسة التجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ويؤكد دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني

أدان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين وتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وجاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي لنائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، حيث شدد على رفض مصر الكامل لمصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، معبّرًا عن إدانة مصر للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة E1 بالضفة الغربية.

وأشاد الوزير المصري بالخطوات التي تتخذها عدد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا التزام مصر بدعم نضال الشعب الفلسطيني لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي وقت سابق، شدد وزيرا خارجية مصر وقطر على مواصلة جهودهما للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء، مؤكدين رفضهما التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين واعتبارها “خطًا أحمر” غير مقبول، كما شددا على ضرورة منع استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للتجويع والعقاب الجماعي، معتبرين ذلك سابقة خطيرة.

الشاباك يعلن اعتقال خلية لحماس أديرت من تركيا وخططت لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك”، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، اعتقال خلية تابعة لحركة “حماس” في منطقة الخليل بالضفة الغربية، يُشتبه بأنها كانت تعمل بتوجيه من قيادة الحركة في تركيا، وتهدف لتنفيذ عملية اغتيال ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باستخدام طائرات مسيرة مفخخة.

وكشفت تحقيقات “الشاباك” أن المشتبه فيهم اشتروا عدة طائرات مسيرة ونووا تركيب عبوات ناسفة عليها لتنفيذ العملية، وتم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم.

وأكد بيان الشاباك أن جهاز الأمن العام سيواصل جهوده لإحباط أي محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها، وسيقدم المتورطين إلى العدالة.

يذكر أن الوزير بن غفير أثار جدلاً قبل أيام عندما نشر على منصته الاجتماعية “إكس” صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، وكتب تعليقًا قال فيه: “Turkey = Hamas” (تركيا = حماس)، متهمًا أنقرة بدعم الحركة.

إشعال النيران قرب منزل نتنياهو في القدس وسط مظاهرات لعائلات الجنود المختطفين للمطالبة بتحرير الأسرى

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في مدينة القدس سلسلة احتجاجات واسعة يقودها أهالي الجنود الإسرائيليين المختطفين، مطالبين الحكومة بالضغط لتأمين صفقة تبادل أسرى.

المتظاهرون أضرموا النار في حاويات القمامة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأشعلوا حريقًا في سيارة مركونة بالقرب من المكان، في رسالة ضغط واضحة لدعوته لوقف الحرب والتقدم نحو تسوية تشمل الإفراج عن الأسرى.

وفي الوقت ذاته، تحصن بعض المحتجين على سطح المكتبة الوطنية، وانطلق موكب احتجاجي باتجاه وسط المدينة، فيما أعلنت الشرطة استعدادها لمنع إغلاق الطريق السريع رقم 1 وسط تحذيرات من تصعيد التظاهرات.

كما نظمت عائلات الأسرى مظاهرة أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في غزة، مطالبة بوقف الخطط الحكومية تجاه غزة والعمل على صفقة تبادل عادلة.

وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية وسط توقعات باستمرار المظاهرات خلال اليوم، حيث يتضمن جدول الفعاليات تجمعات ومسيرات وخيام احتجاج أمام مقر رئيس الحكومة ومنزل نتنياهو، بالإضافة إلى مظاهرات أمام المحكمة العليا.

الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن بعض الانتهاكات للنظام خلال المظاهرات، مثل تسلق مبانٍ وإشعال قنابل دخان، لكنها اتخذت إجراءات لضمان سلامة المتظاهرين والسكان، وسط تحذيرات من وقوع اضطرابات مرورية وأمنية في شوارع القدس.

وباء جديد يضرب غزة: فيروس قاتل يشبه كورونا يفتك بالأطفال الجوعى

أفاد أطباء في قطاع غزة بتفشي سلالة فيروسية جديدة سريعة الانتشار، تحمل أعراضًا شبيهة بمتحورات فيروس كورونا، وتؤثر بشكل خاص على الأطفال، في ظل مجاعة متفاقمة ونقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية.

وقال الدكتور أحمد الفرا، مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، إن الفيروس الجديد يصيب الأطفال بدرجة أشد بسبب سوء التغذية وضعف المناعة الناتج عن الحصار وانهيار الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن أعراضه تشبه الإنفلونزا ومتحورات كورونا.

وأشار إلى أن غياب أجهزة التبخير نتيجة انقطاع الكهرباء يزيد من خطورة الحالات، حيث لم تعد المستشفيات مؤهلة للتعامل مع الوضع، فيما يعاني الأطفال أيضًا من اضطرابات نفسية وأرق دائم بسبب القصف وأصوات الانفجارات.

واتهم الفرا الجيش الإسرائيلي باستهداف المنشآت الطبية عمدًا، مؤكدًا أن قصف مجمع ناصر الطبي تم بذريعة تركيب كاميرا، بينما الهدف الحقيقي هو تعطيل النظام الصحي. وأضاف: “من يدّعي الأخلاق يقتل الأطفال بالتجويع والمرض”.

وبحسب إحصائيات من داخل المجمع، توفي 330 شخصًا نتيجة المجاعة، من بينهم 125 طفلًا. واعتبر الفرا أن هذا يمثل قتلًا بطيئًا ومنهجيًا للمدنيين، داعيًا إلى تدخل دولي فوري.

وحذّر من كارثة صحية واسعة النطاق ما لم يتم توفير تدخل طبي عاجل، خاصة في ظل انتشار فيروس جديد لا تتوفر له علاجات فعالة، في بيئة منهارة تمامًا من الناحية الصحية.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد كتائب المجاهدين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مصباح سليم مصباح الداية قائد كتائب المجاهدين في قطاع غزة، في عملية مشتركة نفذها الجيش بالتعاون مع الشاباك الأسبوع الماضي في منطقة النصيرات.

وأشار البيان إلى أن الداية تولى قيادة الكتائب بعد مقتل ثلاثة من قادتها السابقين في غارات جوية خلال الأشهر الماضية، وكان مسؤولاً عن تجنيد عناصر من الضفة الغربية وداخل إسرائيل للمشاركة في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر البيان أن كتائب المجاهدين تحت قيادته شاركت في هجوم 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك عمليات خطف وقتل، كما شاركت في مواجهات مع القوات الإسرائيلية داخل غزة خلال الحرب الحالية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن اغتيال الداية يمثل ضربة مباشرة لمحاولات نقل الهجمات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، مشيراً إلى أنه سيواصل تنفيذ عمليات ضد الجماعات المسلحة في القطاع بالتعاون مع الشاباك.