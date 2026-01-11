ترامب يوجه رسالة جديدة إلى كوبا.. صورة أمام العلم وهو يدخن السيجار!

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة مُنشأة بتقنية الذكاء الاصطناعي على منصة “تروث سوشيال”، تظهره مرتديًا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء ويدخن سيجارًا أمام خلفية العلم الكوبي.

وعلّق ترامب على الصورة بالقول: “الأفضل في العالم السيجار الكوبي”، رغم أن ترامب لا يدخن في الواقع.

ويأتي هذا النشر بعد أيام من تصريحات ترامب التي أعلن فيها أن كوبا “لن تحصل بعد اليوم على النفط الفنزويلي مقابل خدمات الأمن”، داعيًا السلطات الكوبية إلى إبرام صفقة “قبل فوات الأوان”.

وردًا على التصعيد الأمريكي، أكد رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل عبر منصة “إكس” أن بلاده لا تعتدي على أحد، موضحًا: “كوبا تتعرض للهجوم من قبل الولايات المتحدة منذ 66 عامًا، ولا تشكل أي تهديد، لكنها تستعد للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم”.

ويأتي هذا التبادل في ظل التوترات المستمرة بين واشنطن وهافانا، والتي تصاعدت بعد العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا وأدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وأشار ترامب إلى تبنيه ما أسماه “مبدأ دونرو”، في إشارة إلى تطوير مبدأ مونرو التاريخي للسياسة الأمريكية في نصف الكرة الغربي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تجاوزت المبادئ التقليدية وتركز على الهيمنة الاستراتيجية على المنطقة.

وقال ترامب للصحفيين: “مبدأ مونرو مهم بالتأكيد، لكننا تجاوزناه بشكل كبير، والآن يُعرف باسم مبدأ دونرو”.