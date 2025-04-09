«ترامب» يوجّه رسالة للعالم: ابقو هادئين!

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هزة للنظام التجاري العالمي القائم وأدت لخسارة تريليونات الدولارات لشركات كبرى، وبينما دخلت الرسوم حيز التنفيذ اليوم، خرج “ترامب”، موجها رسالة للعالم.

ودعا ترامب، إلى “الهدوء” لأن كل شي سيكون “على ما يرام”، وكتب عبر منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي: “ابقوا هادئين! كل شيء سيجري على ما يرام. الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى”.

الاتحاد الأوروبي يوافق على أول رسوم جمركية على الواردات الأمريكية

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، “على فرض رسوم جمركية انتقامية أولية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكية، والتي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستُطبق الأسبوع المقبل”.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “يشمل ذلك فرض رسوم خاصة على سلع مثل الجينز والدراجات النارية الأمريكية، فيما تم إزالة الويسكي والمشروبات الكحولية الأخرى الأمريكية من القائمة المقترحة للمفوضية”.

ووفق الوكالة، “من المقرر فرض رسوم جمركية مضادة إضافية في منتصف مايو المقبل ونهاية العام، ستشمل منتجات مثل لحوم البقر والدواجن والفواكه الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت، وفرض رسوم جمركية إضافية على المكسرات وفول الصويا في أوائل ديسمبر المقبل”.

وتأتي هذه الرسوم الجمركية، “ردا على الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على واردات الصلب والألومنيوم منذ حوالي شهر، ووفقا لحسابات الاتحاد الأوروبي، تطال الإجراءات الأمريكية صادرات بقيمة 26 مليار يورو (28.8 مليار دولار)، وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي فرضتها بروكسل تستهدف سلعا تقدر قيمتها بنحو 21 مليار يورو”.