ترامب يوضح سبب «الكدمات» على يده ويؤكد: أتمتع بصحة جيدة!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتيازه اختبار القدرات المعرفية للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة ممتازة، ومعبّراً في منشور على منصة “إكس” عن رضا الأطباء عن حالته الصحية العامة.

وأوضح ترامب أنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر من الموصى بها طبيًا لتخفيف الدم، مشيراً إلى أنه يسعى للحفاظ على سيولة الدم ومنع حدوث أي جلطات، نافياً أن يكون ظهور كدمات على يديه مرتبطًا بأي مشاكل صحية، وموضحًا أنها نتيجة تناول الأسبرين وليس نومًا أثناء الاجتماعات.

كما تراجع عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، مؤكداً أنه أجرى فحصًا بالأشعة المقطعية، ومشدداً على أن صحته “ممتازة”، ومعربًا عن استيائه من التركيز الإعلامي على وضعه الصحي.

وشدد ترامب على ضرورة إلزام أي شخص يترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس بإجراء اختبار قدرات معرفية شامل وموثوق، معتبراً أن البلاد لا يمكن أن تُدار من قبل أشخاص “أغبياء أو غير أكفاء”.

ويأتي الحديث في وقت أثار أسلوب حياة ترامب وتساؤلات حول صحته، لا سيما بعد ملاحظات على ظهور كدمات على يديه اليمنى غالباً مغطاة، تورم في كاحليه أحياناً، وصعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين خلال بعض الاجتماعات، إلى جانب نشاط بدني محدود خارج جولاته في ملاعب الغولف وحب للوجبات السريعة الغنية بالدهون والصوديوم، مقارنة بالرئيس السابق جو بايدن الذي غادر منصبه عن عمر 82 عامًا.

ويشير مستشفى “مايو كلينيك” إلى أن الاستخدام اليومي للأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية للأشخاص فوق 60 عامًا، مع التأكيد أن الجرعة الموصى بها عادة هي 81 ملليغرام.