ترامب يوضح سبب تراجعه عن خيار «الهجوم العسكري» على إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسباب اقتناعه بعدم تنفيذ هجوم عسكري على إيران، مؤكداً أن قراره جاء بناءً على قناعته الشخصية، وليس نتيجة ضغوط من قادة عرب أو إسرائيليين.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من ساحة البيت الأبيض، أن تقارير أفادت بإلغاء السلطات الإيرانية تنفيذ عمليات إعدام جماعية كان مقرراً إجراؤها، لعبت دوراً مؤثراً في موقفه.

وأشار إلى أن أكثر من 800 شخص كانوا مهددين بالإعدام شنقاً، قبل أن تتراجع طهران عن تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن هذا التطور كان له أثر كبير في قراره بعدم المضي في الخيار العسكري.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة ما جرى تداوله حول تدخل أو ضغوط خارجية أثرت على قراره، مشدداً على أن التقييم الإنساني والسياسي للموقف كان حاسماً في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات باستمرار تحرك أصول عسكرية أمريكية باتجاه المنطقة، في إطار الاستعداد للتعامل مع التوترات القائمة، رغم تراجع حدة الخطاب السياسي.

كما أشارت المعلومات إلى انخراط إسرائيل في التحركات الدبلوماسية والعسكرية الجارية، مع زيارة رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات تتعلق بالتطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

وكان البيت الأبيض قد أكد في تصريحات سابقة أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، محذراً إيران من أن أي تصعيد إضافي قد يقود إلى ردود فعل حازمة من الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية ملفات متعددة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني وسلوك إيران الإقليمي، وسط سياسة أمريكية تقوم على إبقاء الضغوط السياسية والعسكرية قائمة، مع ترك باب الحلول الدبلوماسية مفتوحاً لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مباشرة في المنطقة.