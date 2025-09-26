ترامب يوقع أمراً لنقل ملكية «تيك توك» لشركات أمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً يوافق بموجبه على صفقة نقل تطبيق الفيديو الشهير “تيك توك” إلى سيطرة شركات ومستثمرين أمريكيين.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والاقتصادي حول أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، حيث يسمح الاتفاق للتطبيق بمواصلة عمله في الولايات المتحدة تحت إدارة محلية.

وأوضح ترامب أن التطبيق سيدار من قبل “مستثمرين وشركات أمريكية”، بينما أكد نائب الرئيس جيه. دي. فانس أن الصفقة تضمن استمرار الأمريكيين في استخدام “تيك توك”، وتُقدّر قيمة الشركة بعد الاستحواذ بحوالي 14 مليار دولار.

وأكد المساعد الخاص للرئيس، ويليام مارتن، أن بيانات المستخدمين الأمريكيين ستخزن حصرياً في الولايات المتحدة، وستُدار خوارزميات التطبيق عبر شركة أوراكل لضمان تشغيل محلي آمِن، كما سيتم تأسيس اتحاد جديد يضم غالبية المستثمرين الأمريكيين لضمان السيطرة المحلية.

من جانبها، شكرت شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق زعيمي الولايات المتحدة والصين على جهودهما لضمان استمرار عمل “تيك توك” في السوق الأمريكية، مؤكدة التزامها بالقوانين المحلية.

تأتي هذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أكّد ترامب التزام واشنطن بتطوير التعاون التجاري مع بكين، في حين شدد شي على احترام رغبات الشركات والتفاوض وفق قواعد السوق.