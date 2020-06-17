ترامب يوقع على قانون يُعاقب مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد «الإيغور»

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن “اضطهاد” أقلية الإيغور المسلمة.

ونقلت وكالات أنباء عن البيت الأبيض في بيان، أن ترامب وقع على “قانون السياسة في مجال حقوق الإنسان والخاصة بالأويغور”.

وأشار البيان إلى أن التشريع “يدين الانتهاكات السافرة للمجموعات العرقية المعينة للأقليات المسلمة في إقليم سنجان ذاتي الحكم بالصين”.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا القانون يشمل منح الإدارة الأمريكية “صلاحيات معينة لفرض عقوبات على شخصيات أجانب” يعتبر أنهم مسؤولون عن اضطهاد الأقليات المسلمة في المنطقة.

هذا وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، في مايو الماضي، مشروع القانون الذي يسنح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم بحسب بيانات الأمم المتحدة، نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.