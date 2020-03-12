ترامب.. يٌعلق السفر إلى أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يومًا

تم اتخاذ إجراءات لخفض تأثير أزمة الفيروس على الأمريكيين [انترنت]

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداءً من الجمعة ولمدة 30 يوما، وأوضح ترامب أنه تم اتخاذ إجراءات لخفض تأثير أزمة الفيروس على الأمريكيين.

واوضح ترامب في كلمة التى وجهها للأمريكيين بشأن وباء كورونا، إن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه تم تسجيل انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد.

تحدث ترامب على أن بلاده خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء. وتابع، “لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار فيروس كورونا”، وشدد ترامب، “أمرت بتوفير قروض ذات فوائد مخفضة للعمال في الولايات المصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن “ما يحدث بسبب فيروس كورونا ليس أزمة مالية”.

يذكر أن عدد الإصابات بالفیروس فى الولایات المتحدة تجاوز 1200 حالة كما تجاوز عدد الوفیات 37 شخصا.

ويشار إلى أن عمدة العاصمة الأمریكیة واشنطن موریل باوسیر أعلن فى وقت سابق الیوم ،حالة طوارىء فیھا بعد ارتفاع عدد حالات الاصابة بفیروس كورونا المستجد – كوفید 19 فیھا إلى 10 حالات، بعدما تم اكتشاف ست إصابات جديدة .

و تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.

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