حقيقة استقالة بزشكيان.. ترامب يُصعّد ضد إيران: اتفاق اليوم أو ضربات جوية مدمرة

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتنفيذ “ضربات جوية مدمرة” إذا لم تُبرم اتفاقاً بشأن إعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز قبل نهاية اليوم، مؤكداً أنه منح طهران مهلةً أخيرةً للتوصل إلى تفاهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة بلومبرغ: “أريد أن أمنحهم فرصة أخيرة قبل القضاء عليهم”.

ويأتي تصريح ترامب بالتزامن مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استمرار المفاوضات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل توقعات بالتوصل إلى اتفاق قريب يضمن حرية الملاحة ويترك انعكاسات مباشرة على أسواق النفط العالمية.

وأوضح بيسنت أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم أو غداً لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.

وفي المقابل، كشف مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تناقش، ضمن خطة مؤقتة بوساطة سلطنة عُمان، ترتيبات تمنحها السيطرة على حركة الشحن الوارد عبر مضيق هرمز، والإشراف على حركة الشحن الصادر، إلى جانب امتلاك “قدرة التدخل عند الضرورة”.

وقال المصدر، وهو أحد المشاركين في المفاوضات: “هي الفكرة العامة المطروحة حالياً للنقاش”، موضحاً أن مسار حركة السفن الصادرة سيمر بين إيران وسلطنة عُمان، على أن تمنح سلطنة عُمان إذن المغادرة بعد إخطار الجانب الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن إيران رفضت خلال الشهر الماضي مقترحاً عُمانياً يقضي بتقسيم مسارات العبور بين البلدين مناصفةً، معتبرةً أن المقترح لا يعالج المخاوف الأمنية الإيرانية قبل تحقيق استقرار إقليمي طويل الأمد.

ويُعد مضيق هرمز، الواقع بين الخليج والمحيط الهندي، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إضافةً إلى كميات كبيرة من السلع الإستراتيجية، ما يجعل أي اتفاق بشأنه ذا أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

ويُشكل ملف السيطرة على المضيق إحدى أبرز نقاط الخلاف في الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعدما بقي الممر المائي مغلقاً إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وتؤكد واشنطن أن مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران في يونيو لوقف الحرب تنص على إعادة فتح الممر الملاحي، بينما تؤكد إيران أن نص الاتفاق يحتفظ لها بصلاحية الإشراف على حركة الشحن عبر المضيق.

مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ينفي مزاعم استقالة الرئيس مسعود بزشكيان ويؤكد: الادعاءات عارية عن الصحة

نفى مكتب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي صحة الادعاءات المتداولة بشأن استقالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما نفى ما أُثير حول موقف المرشد من رسالة نُسبت إلى الرئيس، مؤكداً أن جميع هذه المزاعم “عارية عن الصحة ومخالفة للواقع من الأساس”.

وأكدت العلاقات العامة لمكتب المرشد الإيراني أن الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر الرسائل والأخبار والمواد المتعلقة بمجتبى خامنئي هي المنصات الرسمية التابعة لمكتبه ومكتب حفظ ونشر مؤلفاته.

وأوضح المكتب، في بيان صدر بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، أن بعض المنقولات المنسوبة إلى المرشد الإيراني انتشرت خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسهمت في إثارة البلبلة والانقسام داخل المجتمع.

وأضاف البيان أن المرشد الإيراني شدد في رسائله، بما في ذلك رسالته الأخيرة، على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وصون مكانة المسؤولين المخلصين، وخدمة النظام الإسلامي، ولا سيما الحكومة، معتبراً أن نشر مواد تخالف هذه التوجيهات أو تتضمن اتهامات غير صحيحة بحق المسؤولين يخدم أهداف أعداء إيران.

ونفى البيان بصورة قاطعة صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رد فعل المرشد الإيراني على رسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة.

وفي السياق نفسه، كشفت وكالة “إسنا” أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة تداول ادعاء منسوب إلى رجل الدين الإيراني محمد باقر خرازي، تضمن نسبة تصريح إلى المرشد الإيراني، إضافةً إلى مزاعم تفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تقدم باستقالته 28 مرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني كان نفى هذا الادعاء في مناسبات سابقة بصورة متكررة.

وأكدت وكالة “إسنا”، استناداً إلى متابعاتها، أن جميع الادعاءات المتعلقة باستقالة الرئيس الإيراني لا أساس لها من الصحة، مضيفةً أن إعادة تداول هذه المزاعم، ولا سيما في الظروف الحالية، لا تؤدي إلا إلى تقويض الثقة العامة والإضرار بالرأي العام.

ورأت الوكالة أن مروجي هذه الادعاءات، سواء عن قصد أو دون قصد، يسيرون في اتجاه لا ينسجم مع الدعوات إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب تأجيج الخلافات، وهي المبادئ التي أكد عليها المرشد الإيراني في رسائله.