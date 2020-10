«ترامب» يُطمئن الأمريكيين حول وضعه الصحي ويشكر الأطباء والممرضين

طمأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، الشعب الأميركي بخصوص حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، موجها الشكر لطاقم مركز والتر رييد الطبي.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على تويتر شكر فيها الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري وغيرها من المؤسسات.

وقال ترامب في التغريدة: “إن الأطباء، والممرضات والجميع في مركز والتر رييد الطبي، والآخرين في المؤسسات الطبية المذهلة الأخرى الذين انضموا إليهم، رائعون”.

وأضاف: “تم إحراز تقدم هائل خلال الأشهر الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء، بمساعدتهم (الأطباء)، أشعر أنني بحالة جيدة”.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020