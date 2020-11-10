«ترامب» يُعلن تحقيق تقدم كبير في معركة فرز الأصوات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحقيق “تقدم كبير” في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نحن نحقق الكثير من التقدم.. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل… لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!”.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

وجرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، ولا تزال نتائج التصويت النهائية في عدد من الولايات غير معروفة، في حين أعلن ترامب فوزه واتهم الديمقراطيين بمحاولة “سرقة الانتخابات”.

وتعتزم حملة ترامب المطالبة بإعادة فرز الأصوات، ووفقا لحسابات القنوات التلفزيونية الأمريكية، يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن النتائج.