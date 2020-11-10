«ترامب» يُعلن تحقيق تقدم كبير في معركة فرز الأصوات

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 18:35 | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2020 - 18:36 نُشر: الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 18:35
دولي
رويترز
ترامب: حققنا تقدما كبيرا في فرز الأصوات والنتائج الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحقيق “تقدم كبير” في المعركة من أجل فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ووعد بالنتائج الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نحن نحقق الكثير من التقدم.. ستبدأ النتائج في الظهور الأسبوع المقبل… لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. سوف نفوز!”.

وجرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، ولا تزال نتائج التصويت النهائية في عدد من الولايات غير معروفة، في حين أعلن ترامب فوزه واتهم الديمقراطيين بمحاولة “سرقة الانتخابات”.

وتعتزم حملة ترامب المطالبة بإعادة فرز الأصوات، ووفقا لحسابات القنوات التلفزيونية الأمريكية، يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن النتائج.

آخر تحديث: 10 نوفمبر 2020 - 18:36
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً