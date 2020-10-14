ترامب يُعلن جمع «الحزب الجمهوري» مليار دولار من التبرعات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الحزب الجمهوري جمع أكثر من مليار دولار من التبرعات.

وكتب ترامب في صفحته في موقع “تويتر”: “الحزب الجمهوري يجمع أكثر من مليار دولار من خلال منصة WinRed التي تأسست في 3 نوفمبر. أهم انتخابات في تاريخ بلادنا”.

يذكر أن WinRed هي عبارة عن منصة لجمع التبرعات تابعة للحزب الجمهوري الأمريكي أقرتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. وتم إطلاقها في الثالث من نوفبر العام الماضي، بهدف التنافس مع نجاح الحزب الديمقراطي في جمع التبرعات على الإنترنت من خلال منصته حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

GOP raises over 1 Billion Dollars through @WINRED since recent founding. November 3rd. The most important Election in the History of our Country!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020