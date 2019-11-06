«ترامب» يُهدد بإغلاق الخدمات الحكومية إذا لم يُوقف الديموقراطيون تحقيق عزله

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يرفض استبعاد فرض تعطيل للخدمات الحكومية مجدداً، إذا لم يوقف الديموقراطيون تحقيقهم المتعلق بعزله.

وفي رد على سؤال عن إمكان إغلاق الدوائر الحكومية خلال حديث مع الصحافيين في حديقة البيت الأبيض، قال ترامب:

سنرى ما قد يحدث.

وحول سؤال يتعلق بمخاوف لديموقراطيين من أنه قد يغلق الحكومة مرة أخرى إذا ما واصلوا التحقيق الهادف إلى عزله، أجاب ترامب:

لا أرى أنهم يعتقدون ذلك على الإطلاق.

وأضاف يقول:

لن ألتزم أي شيء، الأمر يعتمد على طبيعة المفاوضات.

يُشار أن الديمقراطيون كثّفوا الضغط على ترامب الأسبوع الماضي، بإجراء تصويت رسمي على وضع قواعد أساسية للتحقيق في مسألة عزله.

وشهد الكونغرس تمرير القرار بمجمله تقريباً، بعدما صوّت عليه النواب كلٌ حسب موقف حزبه.